Syn Messiego i syn Suareza już czarują w Interze Miami! Antonella zachwycona

We wrześniu ubiegłego roku Thiago Messi, syn jednego z najlepszych piłkarzy w historii tej dyspliny - Leo Messiego, dołączył do akademii Interu Miami. Thiago zasilił szyki zespołu Interu Miami do lat 12. Messi junior urodził się bowiem 2 listopada 2012 roku. Thiago zadebiutował w meczu przeciwko Weston FC. To był udany początek dla najstarszego syna Argentyńczyka, gdyż Inter pokonał rywali 2:1 w ramach Academy League. - Debiut Thiago przypadł do gustu internautom, którzy błyskawicznie zareagowali w komentarzach. "Odrodzenia gwiazdy", "Syn Króla", "Przyszła gwiazda już teraz zbiera cenne doświadczenie", "Król" - komentowali fani - pisał Sport.pl. W kwietniu tego roku Thiago Messi zdobył pięknego gola w stylu ojca i zgarnął nagrodę dla najlepszego piłkarza młodzieżowego turnieju Easter International Cup.

Thiago Messi zadebiutował w znanym turnieju

Teraz Thiago Messi przeszedł kolejny etap swojej kariery. Zadebiutował w dziesiątej edycji turnieju Newell's Cup, który został rozegrany w Rosario dla rocznika U-13. - Debiutował pod czujnym okiem rodziny. Wszystkie oczy były zwrócone na Thiago, najstarszego syna argentyńskiego supergwiazdora, gdy zagrał w turnieju Newell's Cup - pisze "Footboom1". Messiego juniora obserwowali z trybun jego matka Antonela Roccuzzo i dziadkowie. Zabrakło tylko Leo Messiego.

Thiago Messi wystąpił w koszulce z numerem 10. Z takim samym numerem jego ojciec przez lata zachwycał w koszulce FC Barcelony i reprezentacji Argentyny. Próbkę możliwości Thiago Messiego można zobaczyć w linku poniżej.

W pierwszym meczu jego zespół przegrał z gospodarzami - Newell's Old Boys 0:1. W składzie był też Benjamin Suarez, syn innej legendy piłki nożnej - Luisa Suareza.

W drugim pojedynku tego turnieju Inter Miami wygrał z Penarol 2:1. Jednego z goli zdobył Suarez. "Benjamin Suarez jest jedną z wyróżniających się postaci turnieju, znany jest ze swoich umiejętności dryblingu i znakomitego wykończenia akcji. Wyróżnia się na tle rywali - dodaje "Footboom1".

Wielką radość mamy Messiego po tym meczu można zobaczyć w linkach poniżej.

Finał turnieju odbędzie się w piątek, 29 listopada. Grają w nim drużyny z czterech państw: Argentyny, Stanów Zjednoczonych, Urugwaju i Peru.