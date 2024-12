Sprawdziliśmy ceny kiełbas na stadionach w Warszawie. Porażka Legii

Kibice sportowi na stadionach mają swoje rytuały. Część z nich punktów gastronomicznych. Opcji jedzeniowych może być mnóstwo: od kiełbasy z grilla, po bigos, zapiekanki, frytki, nuggetsy czy stripsy z kurczaka. Każdy z fanów znajdzie coś dla siebie. Choć w różnych cenach.

Warto zatem zadać pytanie - gdzie kibice zjedzą lepszą "giętą" z grilla w Warszawie? Czy przy okazji meczów Legii w ekstraklasie lub europejskich pucharach, czy na spotkaniach Polonii w I lidze?

To tam w Warszawie serwują lepszą "giętą". "Wygrywa jednym golem w derbach Warszawy"

Kamil Siałkowski z serwisu Gazeta.pl pojawił się na stadionach Legii i Polonii - odpowiednio przy okazji meczów z Cracovią (3:2) i Ruchem Chorzów (1:0) - aby sprawdzić, który z klubów ze stolicy serwuje lepszą kiełbasę z grilla. "W tych derbach Warszawy jednym golem wygrywa Polonia. Czarne Kiełbasy (przepraszam: Koszule) z Konwiktorskiej miały tu jednak przewagę dość wyraźną. Lepsza jakość i smak, do tego niższa cena kiełby niż na Łazienkowskiej" - czytamy.

"Choć na Polonii zjadłem lepiej, to zdecydowanie polecam obie. Stworzyły podczas tego weekendu naprawdę dobre kulinarne widowisko" - pisze Siałkowski, który ocenił "gietą" z Konwiktorskiej na notę 9/10. Cena to 20 złotych, a kibice mogą płacić kartą. "Bardzo dobra jakościowo, chuda, ciepła, prosto z grilla. Porcja giętej naprawdę spora, okraszona korniszonem (dostałem dodatkowego ogóreczka bez problemu). Bułka świeża. Całość podana na talerzyku, ze sztućcami. Ta opcja mi zdecydowanie bardziej odpowiada" - czytamy we wpisie na portalu X.

"Gięta" z Łazienkowskiej kosztuje 26 zł - też można płacić kartą - i wypada nieco gorzej od "derbowej" odpowiedniczki. "Ma tu nawet dumną nazwę: Kraftowa Gięta Legionisty. Jest dobra jakościowo, z wyczuwalnym tłuszczykiem, ponad średnią krajową. Porcję dostałem sporą. Nie była tak ciepła, jak lubię (z podgrzewacza, nie z rusztu). Podawana w ciepłej bułce. Musztarda i ketchup do wyboru" - pisze Siałkowski.

