Tomaszewski grzmi ws. Lewandowskiego. Wskazał winnych. "Nie wolno im ufać"

Reprezentacja Polski boleśnie poległa tydzień temu ze Szkocją i po raz pierwszy w historii spadła z dywizji A Ligi Narodów. Mimo że mieliśmy w drugiej połowie dużą przewagę, a do tego sporo sytuacji bramkowych, to decydujące trafienie w trzeciej minucie doliczonego czasu gry zanotował Andrew Robertson. Błąd popełnił za to Nicola Zalewski, który nie skontrolował ustawienia rywala, a potem łatwo przegrał pojedynek w powietrzu. Tym razem kadra musiała sobie radzić jednak bez Roberta Lewandowskiego, który w ligowym spotkaniu z Realem Sociedad doznał kontuzji pleców.

Tomaszewski grzmi ws. Lewandowskiego. Zaczepił Jacka Jaroszewskiego

36-latek po krótkiej przerwie wrócił w sobotę do gry w meczu z Celtą Vigo. Nie było widać żadnych problemów, a mało tego nasz napastnik w 61. minucie trafił do siatki i podwyższył wynik na 2:0. Choć FC Barcelona sensacyjnie tylko zremisowała, to hiszpańskie media nie mogły się go nachwalić. "Nienaganny. Strzelanie goli to jego misja i on je strzela" - przekazał dziennik "Mundo Deportivo". Lewandowski ma już na koncie 15 bramek w lidze i jest liderem klasyfikacji strzelców.

Jan Tomaszewski nie kryje jednak rozczarowania, że zabrakło go na ostatnim zgrupowaniu kadry. - Nie przyjechał na zgrupowanie, bo plecy go bolały. Być może. Do tej pory nie jest wiadome. Doktor mówi, że Robert nie nadawał się do gry - stwierdził, nawiązując do słów Jacka Jaroszewskiego. - A ja mam pytanie: kiedy pan doktor widział Roberta Lewandowskiego? Czy widział go i badał przez Skype'a? Czy on pojechał do Roberta albo ten przyjechał do niego? - pytał wyraźnie zirytowany w programie "Super Expressu".

Tomaszewski przejechał się po FC Barcelonie. Nie chce, by zdobyła mistrzostwo Hiszpanii

76-latek jest przekonany, że winni absencji Lewandowskiego są działacze FC Barcelony. - Prezes, trener, lekarz, szatniarz i magazynier są za tym, żeby zawodnicy Barcelony nie grali w kadrze, bo jest to dodatkowe obciążenie. Po prostu nie wolno tym ludziom ufać - wyjaśnił, podkreślając, że życzy FC Barcelonie, by nie zdobyła mistrzostwa kraju. Tomaszewski powiedział, że kapitan mógł sobie odpuścić spotkanie z Portugalią, natomiast mimo wszystko powinien zagrać ze Szkotami.

- Jestem przekonany, że gdyby grał ze Szkocją, nie przegralibyśmy tego meczu, a nawet byśmy wygrali, bo było bardzo dużo sytuacji - oznajmił. I dodał, że najwyraźniej Lewandowski potrzebował zaledwie paru dni, by całkowicie wyleczyć uraz. - W meczu z Celtą wszystko było w porządku, zszedł 3-4 minuty przed końcem, więc tutaj można mieć pretensje i do Roberta, i do lekarza kadry - wypalił.