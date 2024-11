Sensacyjny transfer Ronaldo? Mourinho ogłosił. Jaśniej się nie da

Cristiano Ronaldo trafi do Turcji? Pytanie wydaje się co najmniej zaskakujące, ale temat rzeczywiście zaistniał w tamtejszych mediach. Turecki portal "Fotomac" twierdził niedawno, że pięciokrotnego laureata Złotej Piłki zamierza ściągnąć Fenerbahce Stambuł. Pisał nawet o "zmasowanym ataku w imię transferu stulecia" czy "operacji, która wstrząśnie światem". Niestety tureccy kibice szybko zostali obdarci ze złudzeń.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny: Gdyby Zieliński zrobił selfie z Ronaldo w Neapolu, to kibice dostaliby pianę na pysku

Mourinho reaguje na rewelacje Turków. Chodzi o transfer Ronaldo. "Może pewnego dnia..."

"Fotomac" udowadniał, że za potencjalnym transferem stoi trener Fenerbahce - Jose Mourinho. 61-letni Portugalczyk miał wykorzystać dobrą znajomość ze swoim rodakiem (pracowali wspólnie w Realu Madryt), aby przekonać go do przenosin do Stambułu. Zdaniem portalu osobiście dzwonił do niego i dopytywał, czy nie chciałby odejść z saudyjskiego Al-Nassr.

Wszystko to okazało się jedną wielką fikcją. Po meczu Fenerbahce z Kayserisporem (6:2) jeden z dziennikarzy wprost zapytał Mourinho na konferencji prasowej o transfer Ronaldo. Ten kompletnie wyśmiał sprawę. - Może pewnego dnia będzie mógł tu przylecieć na lunch. Stambuł położony jest prawie w połowie drogi z Arabii do Portugalii. Może wsiąść do swojego prywatnego odrzutowca i przylecieć do starego przyjaciela - Jose, by zjeść z nim kolację. Jeśli łączą go z Fenerbahce, to albo nie wiedzą, co piszą, albo ci, którzy to robią, są śmieszni - powiedział, cytowany przez stacje NTV.

Mourinho pytany o transfery. Jednoznaczna odpowiedź

Z Fenerbahce łączony był jeszcze jeden piłkarz Al-Nassr - Anderson Talisca. Brazylijski skrzydłowy w tym sezonie strzelił już osiem goli w 17 meczach. W przypadku tego ewentualnego transferu Mourinho był bardziej oszczędny w słowach. - Nic nie wiem. Wiem tylko, że jestem bardzo zadowolony ze swoich zawodników - uciął.

Fenerbahce po zwycięstwie nad Kayserisporem (jedną bramkę zdobył Sebastian Szymański) pozostaje wiceliderem ligi tureckiej. W tabeli ma 29 punktów i do prowadzącego Galatasaray traci pięć "oczek".