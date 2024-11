Sceny w Anglii. Po meczu legenda ruszyła na kibica. Miliony wyświetleń

Manchester United już od dobrych kilku lat zmaga się z ogromnymi problemami sportowymi. Pomimo pompowania ogromnych pieniędzy w głośne transfery "Czerwone Diabły" nadal nie mogą wygrać Premier League, nie wspominając już o formie w Lidze Mistrzów, do której zdarzało im się nie kwalifikować. Z tego powodu władze klubu znów sięgnęły po nowego trenera. Tym razem został nim Ruben Amorim.

Sceny po debiucie nowego trenera United. Bójka wisiała na włosku

Drużyna pod wodzą byłego szkoleniowca Sportingu Lizbona zadebiutowała w niedzielne popołudnie. Manchester United w 12. kolejce angielskiej ekstraklasy zmierzył się z Ipswich Town na wyjeździe. Wynik spotkania już w 2. minucie otworzył Marcus Rashford, jednak pod koniec pierwszej połowy gospodarze doprowadzili do wyrównania po trafieniu Omaria Hutchinsona. Ostatecznie obie ekipy podzieliły się punktami.

Zaraz po zakończeniu spotkania przy linii bocznej swoje przenośne studio rozłożyła telewizja Sky Sports. Jednym z ekspertów stacji jest Roy Keane. Legendarny piłkarz United nie od dziś jest znany z burzliwego i twardego charakteru. Przed laty Irlandczyk cechy te pokazywał na boisku. Teraz niemal identycznie zachowuje się w nowej pracy.

W mediach społecznościowych pojawił się filmik, na którym widać, jak jeden z kibiców zaczepia Keane'a przed lub po zakończeniu programu. Najprawdopodobniej fan wykrzykiwał w jego kierunku obraźliwe słowa. Na reakcję 53-latka nie trzeba było czekać zbyt długo. W jednej chwili wściekły ruszył w jego stronę. Następnie obaj panowie wdali się w krótką kłótnię, wymachując rękami.

Po serii niezrozumiałych okrzyków pod koniec słychać, co Roy Keane powiedział do rozemocjonowanego kibica. - Poczekam na ciebie na parkingu i możemy porozmawiać! - wypalił Irlandczyk, chcąc przenieść konfrontację na inny teren. Na szczęście ostatecznie nie doszło do żadnych rękoczynów, choć wydawało się, że taki scenariusz jest naprawdę prawdopodobny. Nagranie w kilkanaście godzin zebrało już prawie 4 miliony wyświetleń.

Po remisie z Ipswich Town Manchester United zajmuje dopiero 12. miejsce w Premier League z 16 punktami na koncie. W kolejnym meczu zespół Rubena Amorima zagra Bodo/Glimt w Lidze Europy.