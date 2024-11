Skandaliczny żart dziennikarza na antenie. "Totalnie głupie, bezmyślne"

Jak co roku listopad jest miesiącem poświęconym profilaktyce zdrowia mężczyzn i świadomości męskiego zdrowia psychicznego. To jednak nie stanęło na przeszkodzie Bartoszowi Ignacikowi z Canal+ Sport, by w trakcie programu "Turbokozak" opowiedzieć żart, który nie został dobrze przyjęty przez internautów. "Humor, zabawa, kabaret, uśmiech. Gratulacje" - czytamy. Teraz Ignacik zareagował i przeprosił za swoje słowa na portalu X.

screen: https://www.youtube.com/watch?v=LB4RvKhGX1I, https://x.com/BartekIgnacik/status/1860919400611623275