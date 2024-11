Niemiec ujawnił prawdę o Messim. Poszło w świat. "Był wściekły"

Od kilku dni spekuluje się kto zostanie nowym trenerem Interu Miami. Wiele wskazuje na to, że będzie to... Javier Mascherano. To kolejny dobry znajomy Messiego z czasów gry w Barcelonie - Mascherano rozegrał w tej drużynie 334 mecze w latach 2010-2018. Klub szuka nowego trenera po niespodziewanym odpadnięciu z play-offów o końcowe zwycięstwo w MLS.

I choć niektórym mogłoby się wydawać, że dla Messiego taka porażka nie ma już większego znaczenia - w końcu mowa o piłkarzu, który w futbolu widział wszystko i już nie musi nikomu nic udowadniać - to ze słów Juliana Gressela - piłkarza Interu Miami - wynika, że byłby to krzywdzący pogląd. 30-latek zdradził, jak Argentyńczyk zachowuje się na co dzień. - Remis jest czymś nieakceptowalnym, tak po prostu jest. Pamiętam, że Messi był wściekły, jak wcześniej w tym roku zremisowaliśmy jakiś mecz. Mówił: 'Nie możemy remisować, nie możemy remisować' - taką aurę roztacza - cytuje wypowiedź Gressela "Sport Bild".

Jak w takim razie wyglądała atmosfera w szatni Interu Miami po niedawnej porażce w play-offach MLS? - Po przegranej wszyscy byli załamani. Każdy po prostu gapił się w pustkę - wyjaśnia Amerykanin niemieckiego pochodzenia.

Inter Miami odpadł już w 1/8 finału play-offów. Drużyna Messiego była gorsza od Atlanty United - zespołu, w którym na co dzień gra Bartosz Slisz. W meczu, który decydował o awansie do ćwierćfinału, reprezentant Polski strzelił gola na 3:2. 11 minut wcześniej bramkę na 2:2 zdobył Lionel Messi.