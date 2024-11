To się dzieje! Gruchnęły wieści o przyszłości Lewandowskiego

Robert Lewandowski po raz 20. w tym sezonie trafił w sobotę do siatki w spotkaniu z Celtą Vigo. Tym samym strzela co najmniej 20 goli we wszystkich klubowych rozgrywkach już w 14. sezonie z rzędu, czyli nieprzerwanie od sezonu 2011/2012! Okazuje się, że takiej serii nie miał nawet jeden z najlepszych piłkarzy w historii tej dyscypliny, czyli Leo Messi. Ten zatrzymał się na 13. sezonach.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto następca Michała Probierza? Kosecki: To fenomenalny trener i człowiek [To jest Sport.pl]

Hiszpanie ogłaszają ws. Lewandowskiego. Co za wieści

"Nienaganny. Strzelanie goli to jego misja i on je strzela" - ocenił występ naszego napastnika "Mundo Deportivo". Nie ma wątpliwości, że znajduje się on w znakomitej formie i wszystko wskazuje na to, że uda mu się odzyskać Trofeo Pichichi. Reprezentant Polski ma już na koncie 15. trafień, czyli więcej niż dwie wielkie gwiazdy Realu razem wzięte. Chodzi oczywiście o Viniciusa Juniora oraz Kyliana Mbappe, którzy mają wspólnie 14 goli.

Dziennik "Sport" podał w niedzielę, że władze FC Barcelony są zachwycone formą polskiego snajpera. Na tyle, że rozważają już przedłużenie z nim wygasającego z końcem czerwca 2026 roku kontraktu. "Polak przeżywa drugą młodość" - przekazano, zaznaczając, że jest on na dobrej drodze, by rozegrać najlepszy sezon w FC Barcelonie. Przedłużenie kontraktu z Lewandowskim ma być kluczowe w kontekście planowania przyszłości przez dział sportowy. I choć sam zainteresowany musiałby się pogodzić z obniżką wynagrodzenia, to nie miałby z tym problemu, gdyż zależy mu, żeby pozostać jak najdłużej w Barcelonie.

Jeśli nie stanie się nic niespodziewanego, a napastnik dojdzie do porozumienia z przedstawicielami klubu, to pozostanie w stolicy Katalonii nawet do 2027 roku. Dziennikarze dodają, że poczekać będą musiały zatem potencjalne transfery Erlinga Haalanda oraz Viktora Gyokeresa. Lewandowski jest świadomy tego, że w sierpniu skończy 37 lat i wie, że niebawem będzie musiał zakończyć karierę.

- Jeśli jesteś mentalnie przygotowany na emeryturę, to nie będzie problemu z rozpoczęciem nowego życia, innego życia. (...) Wiem, że wkrótce: dwa, trzy lata, nie wiem dokładnie. Obudzę się pewnego dnia i poczuję, że nie chcę iść na trening, to będzie pierwszy moment, aby zacząć myśleć o przejściu na emeryturę - przekazał w rozmowie z "Forbesem".

Drugie potknięcie z rzędu FC Barcelony sprawia, że ma już ona coraz mniejszą przewagę nad pozostałymi drużynami w tabeli ligowej. Na ten moment ma na koncie 34 punkty, podczas gdy drugi Real Madryt 30 pkt, natomiast Atletico 29 pkt. Piłkarze Carlo Ancelottiego mają jednak jedno spotkanie zaległe, a więc, jeśli uda im się je zwyciężyć, będą mieli tylko punkt straty do lidera.