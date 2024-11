Messi, Ronaldo, Maradona i Lewandowski! Co za wyczyn Polaka

Robert Lewandowski na pewno należy do najwybitniejszych zawodników ostatniej dekady, a jego wyniki pozwoliły mu się dostać do prestiżowych zestawień wszech czasów. Jedną z takich list przygotowało "Globe Independient", a Lewandowskiemu towarzyszą na niej sławy, takie jak Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Pele, czy Diego Maradona. Co ciekawe, znalazło się też miejsce dla Lukasa Podolskiego.

