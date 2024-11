To była 40. minuta! Wszyscy patrzyli, co zrobi Ewa Pajor

Była 40. minuta niedzielnego meczu 11. kolejki piłkarskiej ligi hiszpańskiej kobiet: FC Barcelona - Costa Adeje Tenerife. Gospodynie przeprowadziły piękną, zespołową akcję, po której ręce aż same składały się do oklasków. Zawodniczki FC Barcelony - m.in. Ewa Pajor wymieniły kilka podań z pierwszej piłki przed polem karnym. Reprezentantka Polski wbiegła w "szesnastkę", dostała piłkę, ale niedokładnie ją przyjęła. Na szczęście dla niej trafiła ona pod nogi Ony Batlle, która podała do Pajor, a ta wślizgiem z czterech metrów trafiła do siatki.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto następca Michała Probierza? Kosecki: To fenomenalny trener i człowiek [To jest Sport.pl]

Cudowna akcja i gol Ewy Pajor. Ależ to zagrały

Rywalki po tej akcji miały pretensje do arbitrów, domagały się pozycji spalonej, ale gol został uznany. Pajor mogła utonąć w objęciach koleżanek. Całą akcję można zobaczyć na wideo poniżej.

FC Barcelona wygrała pojedynek aż 5:1 (2:1), choć po zaledwie 180 sekundach przegrywała 0:1. Gola strzeliła wtedy Rinsola Babajide. Potem bramki dla "Dumy Katalonii" zdobyły: Irene Paredes (w 38. minucie), Pajor (40.), Graham (45.+2 z rzutu karnego), Claudia Pina (61.) oraz Esmee Brugts (77.).

Dla Ewy Pajor to już dziesiąty gol w tym sezonie w lidze hiszpańskiej. Polka prowadzi wśród najskuteczniejszych zawodniczek rozgrywek. Ma dwie bramki więcej od koleżanki klubowej i wiceliderki Alexii Putellas.

FC Barcelona z kompletem jedenastu zwycięstw prowadzi w tabeli. Ma aż dziesięć punktów więcej od Atletico Madryt i jedenaście od Realu Madryt. Atletico Madryt ma jednak jeden, a Real Madryt nawet dwa mecze rozegrane mniej.

FC Barcelona teraz zagra dwa spotkania na wyjeździe. Najpierw w następnej kolejce ligi hiszpańskiej zmierzy się z Betisem (7 grudnia o godz. 19), a 12 grudnia (godz. 21) w Lidze Mistrzów ze szwedzkim Hammarby.