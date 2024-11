Nowe informacje ws. Tomasza K. Oto jak działała grupa przestępcza

Tomasz K., 69-krotny reprezentant Polski, w czwartek 21 listopada został zatrzymany przez CBA. - Ma charakter podejrzanego w sprawie. Zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe w wysokości 200 tys. zł i dozór połączony z zakazem kontaktowania się z innymi osobami - poinformował Piotr Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Zobacz wideo To on zastąpi Michała Probierza? Kosecki: To fenomenalny trener i człowiek