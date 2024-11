Media: Kolejka chętnych po Szymańskiego. 25 milionów na stole!

Sebastian Szymański od dłuższego czasu nie może nawiązać do dyspozycji, jaką osiągnął na początku pobytu w Fenerbahce. Mimo to dalej jest bardzo interesującą opcją na rynku transferowym. Turecka gazeta "Sabah" poinformowała, że reprezentantem Polski interesują się trzy kluby z europejskiej czołówki - jeden z nich to mistrz kraju i uczestnik Ligi Mistrzów. Wiadomo też, ile musiałby zapłacić za Szymańskiego.

3 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl