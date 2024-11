Cristiano Ronaldo na kolanach. Bohaterem były gracz Barcelony

Równo tydzień temu reprezentacja Polski przegrała w Porto z Portugalią aż 1:5 w przedostatnim meczu fazy grupowej Ligi Narodów. Kapitalny występ zanotował Cristiano Ronaldo, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Szczególnie imponująca była jego bramka z przewrotki. Oprócz tego 39-latek dołożył asystę.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto następca Michała Probierza? Kosecki: To fenomenalny trener i człowiek [To jest Sport.pl]

Al Nassr poległo w lidze. Gol Ronaldo nie wystarczył

Zaledwie kilka dni później legendarny piłkarz Realu Madryt wrócił do Rijadu, gdzie stacjonuje jego klub Al Nassr. W piątkowy wieczór saudyjska drużyna w 11. kolejce ligowej na własnym stadionie zmierzyła się z Al Qadisiya. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 18:00 polskiego czasu. Gospodarze objęli prowadzenie w 32. minucie, kiedy to Ronaldo wykorzystał zamieszanie w polu karnym. Portugalczyk dopadł do piłki wypuszczonej z rąk bramkarza rywali, po czym mocnym uderzeniem umieścił ją w siatce.

Jeszcze w pierwszej połowie piłkarze gości zdołali doprowadzić do wyrównania. Dokładnie pięć minut później gola na 1:1 strzelił Julian Quinones. Wydawało się, że Al Nassr nadal spokojnie będzie kontrolowało starcie, a po przerwie dołoży kolejne bramki i zgarnie trzy punkty. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna!

W drugiej części gry to Al Qadisiya wyszła na prowadzenie. Wszystko dzięki bramce zdobytej przez Pierre-Emerick Aubameyanga. Były napastnik Borussii Dortmund czy FC Barcelony w 50. minucie skorzystał ze świetnego zgrania piłki autorstwa wspomnianego strzelca bramki, czyli Quinonesa. Jego zadaniem było tylko umieszczenie futbolówki w pustej siatce. I tak też się stało. Aubameyang skierował piłkę do bramki strzałem ze szczupaka, a chwilę później na tablicy widniał wynik 2:1 dla gości!

Ostatecznie takim rezultatem zakończyło się piątkowe spotkanie. Ciekawostką jest fakt, że była to pierwsza porażka Al Nassr w Saudi Professional League w tym sezonie. Na ten moment zespół Cristiano Ronaldo zajmuje trzecie miejsce w tabeli, mając na koncie 22 punkty. Do pierwszego Al Hilal traci sześć oczek. Jednocześnie Al Qadisiya z Aubameyangiem w składzie wyrasta na rewelację tej kampanii! Pogromcy Al Nassr obecnie zebrali tyle samo punktów co ich ostatni rywale.

Al Nassr - Al Qadisiya 1:2

Bramki: 32' Cristiano Ronaldo, 37' Julian Quinones, 50' Pierre-Emerick Aubameyang