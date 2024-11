FC Barcelona - Celta Vigo. Gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Od początku obecnego sezonu FC Barcelona jest w kapitalnej formie. Szczególnie w ostatnich tygodniach zespół Hansiego Flicka radził sobie świetnie zarówno w La Liga, jak i w Lidze Mistrzów. Mimo to zdarzyło mu się kilka wpadek. Jedną z nich była porażka 0:1 z Realem Sociedad, która przytrafiła się Katalończykom tuż przed rozpoczęciem przerwy reprezentacyjnej.

Barcelona wraca do gry. Kiedy mecz z Celtą Vigo?

W starciu z ekipą z San Sebastian nie obyło się bez kontrowersji. Po analizie VAR sędzia nie uznał gola Roberta Lewandowskiego, który był na rzekomym spalonym. Gdyby tego było mało, Polak zaraz po ostatnim gwizdku zgłosił kontuzję pleców. Jego pauza miała porwać około dziesięciu dni. I tak też się stało. W czwartek 36-latek zawitał w klubowej siedzibie i wziął udział w treningu, co z pewnością uspokoiło Flicka.

Niestety tyle samo szczęścia nie miał Lamine Yamal. 17-lattek nabawił się urazu w spotkaniu Ligi Mistrzów z Crveną Zvezdą (5:2). Jego kontuzja okazała się nieco groźniejsza. Ostatecznie młody gwiazdor nadal nie wrócił do pełnego zdrowia, przez co nie zobaczymy go w najbliższym spotkaniu.

- Przeciwko Realowi Sociedad zagraliśmy źle. I to jest główny powód porażki. Oczywiście, Lamine jest dla nas bardzo ważny, ale są inni piłkarze i potrafią się dostosować do sytuacji. Jutro jeszcze nie zagra. Nie wiem, kiedy wróci, natomiast najważniejsze, żeby był w 100 proc. gotowy. Czy zwycięstwo bez Lamine'a jest wyzwaniem? Jutro zadam drużynie to pytanie - mówił w piątek trener wicemistrzów Hiszpanii.

W pierwszym spotkaniu po przerwie reprezentacyjnej FC Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Celtą Vigo w 14. kolejce La Liga. Na ten moment katalońska drużyna jest liderem w tabeli, mając na koncie 33 punkty. Czy zespołowi, w którym występują Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, uda się powiększyć przewagę na drugim Realem Madryt?

Celta Vigo - FC Barcelona w La Liga. Gdzie oglądać? O której mecz?

Spotkanie Celta Vigo - FC Barcelona odbędzie się w sobotę 23 listopada o godz. 21:00 polskiego czasu na stadionie Estadio de Balaidos. W telewizji mecz można obejrzeć wyłącznie na kanale Eleven Sports 1. W internecie transmisja będzie dostępna na platformach oferujących dostęp do Eleven Sports 1. Zapraszamy na relację tekstową na Sport.pl oraz do naszej aplikacji mobilnej.