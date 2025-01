Polak zarabia na życie w postsowieckim Dubaju. "Jest taniej niż w Polsce"

Kazachstan to stosunkowo młody kraj, który powstał w 1991 roku w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego. Z jednej strony czuć w nim powiew europejskiej świeżości, która ma związek z rozwijającymi się miastami, postępującą modernizacją technologiczną i wszelkimi znakami tego, że Kazachowie chcą być traktowani jako część Starego Kontynentu. W ten sposób uznawani są przez UEFA, grając pod jej egidą. Z drugiej strony echa przeszłości - zwłaszcza na prowincji - nie dają o sobie zapomnieć.

To właśnie do Kazachstanu życie przywiodło Krystiana Nowaka. 30-letni obrońca pochodzi z Ełku, w piłkarską dorosłość wchodził w Łodzi, z czasem stał się obieżyświatem. W długim wywiadzie dla Sport.pl opowiada o życiu w Astanie, którą określa się mianem Dubaju Azji Środkowej.

Filip Macuda: Polska, Szkocja, Grecja, Chorwacja, Rumunia, Irlandia, a teraz Kazachstan. Po karierze piłkarza chyba śmiało możesz otworzyć biuro podróży.

Krystian Nowak: Nasze życie piłkarskie pisze różne scenariusze i ja też się nie spodziewałem, że tak to będzie wyglądało. Ale po prostu musiałem podejmować decyzje co do zmian klubów. Chciałem przede wszystkim grać, a nie siedzieć na ławce. W dłuższym czasie - jak nie widziałem perspektyw na przyszłość - po prostu wolałem zmienić klub. Wiązało to się też ze zmianą krajów, ale nie mam z tym problemu. Nigdy nie miałem problemów związanych z aklimatyzacją, choć wiadomo - stabilizacja byłaby lepsza.

Przed przeprowadzką do Kazachstanu regularnie występowałeś w Irlandii. Co zaważyło na przeprowadzce do tego kraju? Kwestie finansowe?

- Do Irlandii pojechałem, aby się odbudować, bo wcześniej praktycznie nie grałem w Rumunii. Chciałem po prostu rozegrać cały sezon i później poszukać nowego klubu. Jeśli chodzi o Kazachstan, to zgłosili się po mnie w styczniu. Czekałem na różne oferty i zwlekałem z podjęciem decyzji. W końcu poleciałem do nich na obóz w lutym, bo zdałem sobie sprawę, że zimowe okienko nie jest łatwe - zwłaszcza dla obrońcy. Musi się wiele rzeczy wydarzyć, żeby klub szukał kolejnego defensora. Zastanawiałem się nad tą ofertą, rozmawiałem z trenerem. Interesowała go gra od tyłu, z piłką przy nodze. Lubię trenerów z taką wizją i to mi się spodobało. Trochę porównałbym to do stylu, w jakim zespoły prowadzi Janusz Niedźwiedź. Trener był ważny i nie będę ukrywał, że ważny był też kraj. Kazachstan to wielkie państwo, a sama Astana jest naprawdę świetnym miejscem do życia. Miasto mnie przekonało. Jest bardzo dobrze połączone z Polską - są bezpośrednie loty z Warszawy. Sześć godzin i jestem na miejscu.

Jakie były twoje pierwsze wrażenia po przylocie do Kazachstanu? Czy coś cię zaskoczyło, biorąc pod uwagę twoje wcześniejsze wyobrażenia o tym kraju?

- Nie wiedziałem o Kazachstanie za dużo. Jedyne co to rozmawiałem trochę z Konradem Wrzesińskim, ale on był w tym kraju kilka lat temu wcześniej, grał w Ałmatach. Kilka rzeczy, o których mi mówił, zdążyło się zdezaktualizować. Zresztą, ja widzę, jak zmieniła się Astana przez ten rok. Obok mojego bloku zdążyły powstać cztery szkielety kolejnych budynków. Wszystko rozbudowuje się w bardzo szybkim tempie. O samym Kazachstanie słyszałem tylko tyle, że właśnie Astana jest świetnym miastem do życia. Chociaż pierwotnie mieliśmy grać na Astana Arenie, ale akurat przez ten rok stadion jest w remoncie, więc mecze domowe musimy rozgrywać na wyjeździe. To są jednak aż cztery godziny drogi.

Mówi się, że Astana to są "szklane domy", których jeszcze kilka lat temu nie było. Czuć Europę w tym mieście?

- Przede wszystkim Astana jest podzielona. Jest starsza część i druga - kompletnie nowa. Granicę wyznacza most. Choć w tej starszej części też jest bardzo dużo wieżowców, to są one po prostu sprzed lat. Natomiast w tej nowej części czujesz się, jakbyś zmienił kraj. To kompletnie inne miasto. Same nowe budynki. Czujesz się, jakbyś był w Europie. Restauracje, sklepy, wieżowce, kawiarnie - wszystko jest praktycznie takie samo. Infrastrukturalnie to jest najwyższy poziom - też ten sportowy, bo wspominałem o stadionie piłkarskim, ale ten hokejowy też jest imponujący. Da się to odczuć. Jak pierwszy raz przyleciałem do Astany, to dopóki nie znalazłem mieszkania, byłem przez tydzień w tej starszej części. Czuć różnicę ze względu na styl architektoniczny. W nowej części czuję się tak, jakbym był w Polsce. Ktoś zresztą kiedyś mówił mi, że Astana buduje się na wzór Europy i Dubaju. Chcą tej nowoczesności i na żywo robi duże wrażenie.

Byłbyś w stanie porównać ją do Warszawy?

- Da się, tylko jest po prostu mniejsza od Warszawy. Ta nowsza część to jak centrum Warszawy tylko w mniejszej skali. Zdecydowanie większym miastem są Ałmaty, mają więcej mieszkańców i są bardziej przytłaczające. Ałmaty i Astana to w zasadzie dwa jedyne miasta, w których czuć Europę. W mniejszych miejscowościach da się zauważyć różnicę. Mało jest nowych budynków.

Kazachstan jest młodym państwem. To jedna z byłych sowieckich republik. Czuć tam jeszcze tego sowieckiego ducha?

- Ciężko mi to ocenić, bo mieszkając na co dzień w Astanie tego nie zauważam. Tu jest przede wszystkim bardzo dużo młodych ludzi. Większość z nich dobrze rozmawia po angielsku. Jak latamy na mecze do tych mniejszych miejscowości - co prawda tam jesteśmy jeden czy dwa dni i zbyt wiele nie udaje się zobaczyć - to tam jest chyba trochę inaczej. Tam trudniej dogadać się po angielsku. Mam ten plus, że rozumiem większość języka rosyjskiego, bo jest trochę zbliżony do naszego. Ale na co dzień komunikuję się w języku angielskim. Przez to, że mieszkam w Astanie, mam chyba niepełny odbiór Kazachstanu. Wychodząc z domu i idąc do restauracji, czuję się, jakbym był w Polsce. Pod tym względem nie da się tego odczuć.

Wspominasz o tym, że latacie na mecze. Nic dziwnego, bo Kazachstan to wielki kraj. To nie jest dla was męczące?

- Praktycznie na wszystkie mecze latamy, autokarem jeździmy tylko na domowe mecze, które gramy w Karagandzie. Zazwyczaj te loty trwają od godziny do dwóch, dwóch i pół godziny. To jest dosyć dobrze zorganizowane. Przyjeżdżamy na samolot około godziny przed odlotem, z Astany mamy bezpośrednie połączenia do każdego miasta. Niektóre kluby nie mają tego przywileju - muszą lecieć z jednego końca kraju na drugi i muszą mieć przesiadkę w Astanie. Oni logistycznie mają znacznie gorzej. Lot jest jednak wygodniejszy, choć bardziej stresujący od jazdy autokarem.

Czemu stresujący?

- Tu jest dużo pustyni, lecąc nad nimi bardzo mocno wieje. Zdarzają się turbulencje - pod tym względem niektóre wyjazdy były cięższe. Jeśli chodzi o czas, to w czterech godzinach zamyka się nam cała podróż. To też nie jest tak długo. Przecież w Polsce autokarem jedziesz nieraz dłużej na mecz. Czekamy na przyszły sezon, aż będziemy grali u siebie.

A co z treningami? Na nie też dojeżdżacie do Karagandy?

- Nie, nie. Trenujemy normalnie w Astanie i jeździmy tam tylko na mecze. Po prostu co tydzień gramy na wyjeździe. FC Astana przeniosła się do Ałmat, a my do Karagandy. W taki sposób to wygląda. Na Astana Arenie trwa renowacja całego stadionu i przygotowują go dopiero na przyszły sezon.

Jakbyś porównał warunki, w których trenujecie? To jest też standard europejski?

- Ze względu na fakt, że nie ma teraz dostępnej Astana Areny, to jest problem. Wszystko najważniejsze było tam - cały ośrodek, boisko sztuczne wysokiej jakości. Tam była cała baza i Żenysu, i Astany. W tym roku trenowaliśmy w hali, na sztucznym boisku. Jest dobrej jakości, ale też nie mamy bezpośredniego dostępu do siłowni. Mamy ją na naszym osiedlu, oddzielnie. Co do boiska - dobrze, że ono jest w hali, bo pogody w Kazachstanie bywają różne. W październiku temperatura spadała już poniżej zera, zimy też są ciężkie, a w Astanie bardzo mocno wieje. Jest to trochę uciążliwe.

A jak z frekwencją na domowych, ale tak naprawdę wyjazdowych meczach?

- Jest problem, nie ma wielu kibiców. Organizowano autobusy zabierające ludzi na mecz, ale wiadomo, że nie da się tego zorganizować w dobry sposób. Drogi w Kazachstanie nie są najlepszej jakości. Podam przykład - do Karagandy jest 150 km, a my jedziemy tam prawie cztery godziny. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w przyszłym roku.

Da się porównać ligę kazachską do polskiej ekstraklasy?

- Ciężko, bo jest przepaść infrastrukturalna. Część zespołów przez pogodę rozgrywa mecze na sztucznych boiskach, około połowa ligi. Jak się zaczyna zima, to mają po dwa boiska - zaczynają się przymrozki, to grają na sztucznym. Stadiony, otoczka i wszystko dookoła ligi - tu jest przepaść. Co do poziomu samych zespołów, to są drużyny takie jak Astana, Aktobe, Kajrat, które są na wysokim poziomie. Finansowo też mogą sobie na wiele pozwolić. Często grają w europejskich pucharach, mają bardzo dobrych zawodników. Na chwilę przyjechał tu Carlitos znany z gry w Polsce. Całokształt ligi? Ekstraklasa jest jednak wyżej.

Piłka nożna zajmuje ważne miejsce w życiu Kazachów? Czy to sport numer jeden?

- Jak patrzę po stadionach, to chyba nie. Bardzo dobra atmosfera jest na Aktobe - tam co mecz jest wyprzedany cały stadion. Grając z Kajratem też dało się odczuć obecność kibiców, ale nie jest tak, że stadion jest wypełniony po brzegi. Na tych stadionach widać to, że nie ma wielkiego zainteresowania. W Astanie mamy hokej - część kibiców chodzi na mecze. Trudno mi jednoznacznie powiedzieć, co jest sportem numer jeden.

Boisz się kazachskiej zimy? Czyta się o tym, że amplitudy temperatur są bardzo duże. W ciągu roku potrafi być 30 stopni na plusie, ale też 25 na minusie.

- Zimą jest nawet minus 45 stopni! A latem 35 na plusie. To duża rozbieżność, ale sezon kończy się tu w listopadzie. Tak, żeby najmocniejszą zimę przeczekać i nie grać. W styczniu i lutym są obozy w Turcji, tam warunki są wtedy lepsze. Ja pierwszy mecz zagrałem tu w marcu - graliśmy w Ałmatach, a tam jest trochę cieplej. Na pewno uciążliwy potrafi być wiatr, ale gdy kończysz sezon w połowie listopada, nie zaznajesz tej najcięższej zimy.

Tylko sprawdzasz bilety lotnicze do Warszawy.

- Dokładnie. Wtedy jest wolne do stycznia, kiedy zaczynają się wspomniane obozy. W Kazachstanie liga zacznie się pewnie dopiero w marcu.

Jacy są Kazachowie? Jaką mają mentalność?

- Nie miałem aż tak bardzo do czynienia z Kazachami - poza zawodnikami w zespole - bo jednak trzymamy się w grupie zagranicznej. Na mieście nie miałem żadnych przykrych sytuacji związanych z Kazachami, mimo że wiedzą, że nie jestem stąd. Może ten język rosyjski czasami nie pomagał, ale starali się być zawsze bardzo pomocni. Choć w sumie są tłumacze w telefonie, więc ta bariera językowa aż tak nie przeraża. Ludzie czasami zagadywali, jak mi się podoba Kazachstan i co tutaj robię. Byli przyjaźnie nastawieni.

Jaka była najzabawniejsza sytuacja, która zastała cię w Kazachstanie?

- Jednej konkretnej chyba nie było, ale zauważyłem, że przy autostradach nie ma za bardzo stacji benzynowych. W drodze do Karagandy - przypomnę, to 150 kilometrów - jest chyba tylko jedna. Poza tym pustynia, pustynia, pustynia. Do tego temat toalet, które oczywiście na stacjach są, ale miejscowi zazwyczaj korzystają z takich toalet, które stoją obok budynku. To takie zabetonowane baraki. Zwykle jest w nich po prostu dziura w ziemi, wchodzisz i się załatwiasz. Takie są toalety na trasie. To mnie zaskoczyło i uderzyło, że nadal to funkcjonuje.

Wielkie miasta z wieżowcami, a poza nimi dziury w ziemi robiące za toaletę.

- Tak, ale to też się zmienia. Jak rozmawiałem z Konradem Wrzesińskim, to mówił mi, że kilka lat temu tak było też na niektórych stadionach. Teraz toalety są normalne.

A jak się kształtują ceny w Kazachstanie? Jest drogo?

- Jest taniej niż w Polsce. Produkty codziennego użytku, ale też restauracje - choć wiadomo, że niekoniecznie te nowsze w Astanie. W normalnej restauracji ceny zbliżają się do polskich, ale jest nadal taniej. Jedzenie mają tak samo dobre jak nasze. Codzienne życie jest jednak tańsze niż w Polsce.

Płacą wam w tamtejszej walucie czy w dolarach?

- W tutejszej, czyli tenge. Mam nawet założone konto bankowe. Funkcjonujemy tylko na ich walucie.

Spotykasz Polaków? Diaspora jest chyba całkiem spora.

- W Astanie nie spotkałem, ale w Ałmatach już tak. Zresztą to była bardzo miła sytuacja. Polacy przyjechali na mecz z Kajratem. Żeby było ciekawiej - to byli kibice Widzewa, którzy podarowali mi flagę tego klubu. Wspierali mnie przez cały mecz. Byli na wycieczce w Kazachstanie i przy okazji zaliczyli mecz. Bardzo pozytywnie mnie to zaskoczyło. Chwilę porozmawialiśmy już po meczu. A na co dzień? Polaków raczej nie spotykam. Nie wychodzę też za bardzo. W restauracji chyba nigdy nie usłyszałem języka polskiego.

Lubisz sfermentowane mleko konia?

- Nie próbowałem go. Wiem, że niektórzy zawodnicy z zespołu mieli taką okazję. Ogólnie nie próbowałem żadnej koniny. To ich takie danie narodowe - uwielbiają ją, ale nie próbowałem. Chyba się nie skuszę.

Mówiłeś o wołowinie i koninie. Smakuje ci kazachska kuchnia?

- Typowo kazachskiej kuchni nie jadłem. Ogólnie gotują dobrze - sporo potraw jest podobnych do tych w Polsce. Chodząc po restauracjach i jeżdżąc na mecze nie odczuwam specjalnej różnicy. Powiedziałbym tak - poza językiem to naprawdę nie widzę wielu różnic między Polską a Kazachstanem.

Da się odczuć tę różnicę strefy czasowej?

- W porównaniu z Polską to są cztery godziny, a jak przyleciałem zimą - aż pięć godzin różnicy. Przeskok był na początku - pod kątem rozmów z rodziną, czy ze znajomymi. Większość osób ma czas wieczorem, ale wtedy ja już śpię. Jest to uciążliwe pod takim kątem, że właśnie nie obejrzę sobie Ligi Mistrzów. Musiałbym zarwać nockę. To samo z meczami reprezentacji. W dzień wolny czasami mi się uda. No bo tak naprawdę mecze Ligi Mistrzów zaczynają się u mnie o północy lub nawet pierwszej w nocy mojego czasu. Jak rano mamy trening, to nie wchodzi w grę. Dużo fajnych meczów mi ucieka.

Czujesz, że Kazachstan to twoje miejsce na ziemi? W końcu nie będziesz się musiał odbudowywać.

- Mam kontrakt do końca tego sezonu, ale rozmowy już się zaczęły i klubowi też zależy, by utrzymać większość zespołu. Grałem już nawet z opaską kapitana, jak nie było dwóch, trzech kapitanów Kazachów. Wszystko będzie kwestią rozmów. Czuję się tu doceniony i szanowany. Zależy im, żebym tutaj był. To mnie po części przekonuje. Czekam na grę na Astana Arenie.