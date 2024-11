To znowu się dzieje! Lewandowski ma sensacyjnego rywala do Złotej Piłki

Rok 2020 w kontekście Złotej Piłki na zawsze zostanie zapamiętany jako ten, w którym pozbawiono Roberta Lewandowskiego prestiżowej nagrody, albowiem odwołano plebiscyt z uwagi na wybuch pandemii COVID-19.

Oto najnowsze notowania szans na Złotą Piłkę według Goal.com

- Covid zabrał temu człowiekowi Złotą Piłkę. Jak po latach się z tym czujesz? - zapytał polskiego napastnika Rio Ferdinand w swoim podkaście.

- W tym czasie nie rozumiałem dlaczego. Każda liga grała, Liga Mistrzów też i w tym czasie naprawdę to było dla mnie "wow, dlaczego?". Wiem, że piłka nożna czasami działa jak polityka. Jak masz piłkę nożną, to masz w niej biznes, politykę, pieniądze i to wszystko tak działa - wyjaśnił po latach Lewandowski. Blisko nagrody był także rok później, ale wówczas minimalnie wyprzedził go Leo Messi.

Nadzieje, że Polak zgarnie w końcu Złotą Piłkę odżyły w tym roku z uwagi na jego kapitalną pierwszą część sezonu w FC Barcelonie. W 17 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach strzelił już 19 goli, choć w przypadku Złotej Piłki i tak największe znaczenie będzie miała Liga Mistrzów. Robert Lewandowski za chwilę przekroczy granicę stu goli w tych rozgrywkach.

Portal Goal.com co miesiąc aktualizuje listę faworytów do Złotej Piłki w 2025 (Power Ranking). Najnowsze notowanie otwiera niespodziewanie Mohamed Salah! Egipcjanin ma już na koncie 10 goli i 10 asyst w 17 spotkaniach tego sezonu. Tuż za nim znalazł się właśnie Robert Lewandowski. Podium zamyka inny gracz FC Barcelony - Raphinha.

Aktualna klasyfikacja faworytów do Złotej Piłki według Goal.com:

1. Mohamed Salah

2. Robert Lewandowski

3. Raphinha

4. Vinícius Jr

5. Jamal Musiala

6. Lamine Yamal

7. Erling Haaland

8. Harry Kane

9. Viktor Gyökeres

10. Kylian Mbappe

11. Florian Wirtz

12. Bukayo Saka

13. Cole Palmer

14. Omar Marmoush

15. Christian Pulisic

Złota Piłka za sezon 2023/24, mimo wielu kontrowersji, przyznana została Rodriemu. Hiszpański defensywny pomocnik aktualnie leczy kontuzje zerwania więzadeł krzyżowych.