Niewiarygodne. Tak będzie wyglądał stadion na finał mundialu. Szczęka opada

Mistrzostwa świata w piłce nożnej już niedługo znów zagoszczą na Półwyspie Arabskim. Po tym, co świat zobaczył w 2022 r. w Katarze, ambicji, by zorganizować równie imponującą imprezę, nabrała Arabia Saudyjska. W październiku 2023 roku FIFA oficjalnie ogłosiła, że na organizację mundialu w 2034 r. wybrano kandydaturę Arabii Saudyjskiej. Starania, by oczarować wszystkich niesłychanym przepychem, właśnie się zaczęły.

Mają rozmach! Tak będzie wyglądał stadion na finał MŚ w Arabii Saudyjskiej. Cudo

Kilka dni temu Saudyjczycy pokazali wizualizację stadionu, na którym ma odbyć się finał imprezy. Chodzi o Stadion Króla Salmana, za którego projekt odpowiedzialna jest firma Populous. - Stadion, opracowany we współpracy z Królewską Komisją ds. Miasta Rijad i Ministerstwem Sportu, będzie znajdował się w północnym Rijadzie, obok Parku Króla Abdulaziza. Zakończenie budowy zaplanowano na koniec 2029 roku - poifnormowała spółka.

Obiekt ma pomieścić aż 92 tys. kibiców. Będzie zatem większy od głównej areny zmagań mistrzostw w Katarze. Lusail Stadium ma bowiem pojemność 86 tys. miejsc. Stadion Króla Salmana znalazłby się też w pierwszej dwudziestce największych stadionów świata i przebiłby nawet słynne Wembley.

Saudyjczycy pokazali projekt jak z bajki. Oto co było inspiracją

Imponująca jest jednak nie tylko wielkość, lecz także forma stadionu. Na przedstawionych wizualizacjach widać, że ma on przypominać porośniętą trawą, popękaną ziemię. Doskonale pasuje też do terenów wokół. Jak podkreślili projektanci, cały obszar ma symbolizować rodzące się do życia, kiełkujące nasiona roślin. -Zespoły projektowe czerpały bezpośrednią inspirację ze wzorów i elementów natury. Filozofia projektowania odzwierciedla zaangażowanie w najnowocześniejszą infrastrukturę, jednocześnie oddając hołd powiązaniu pomiędzy zrównoważonym rozwojem, działalnością człowieka i światem przyrody -powiedział Shireen Hamdan, dyrektor generalny Populous.

Obiekt po mistrzostwach ma stać się domem piłkarskiej reprezentacji Arabii Saudyjskiej. Poza nim Saudyjczycy wybudują jeszcze innych 10 nowych stadionów m.in. w Rijadzie, Dżuddzie, Al-Chubarze i w Abha.