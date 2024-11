Hiszpanie znowu piszą o Ewie Pajor. Wspaniały hołd

Ewa Pajor latem tego roku stała się bohaterką głośnego transferu. Z niemieckiego Wolfsburga przeszła do FC Barcelony. Przenosiny stały się strzałem w dziesiątkę. W 13 dotychczas rozegranych meczach Polka strzeliła aż 12 goli i jest liderką klasyfikacji strzelczyń ligi hiszpańskiej. Jej postawę na boisku co rusz doceniają hiszpańskie media. Teraz piłkarka doczekała się wyjątkowego wyróżnienia u nas w kraju.

REKLAMA

Zobacz wideo Nagły zwrot u polskich skoczków rozbudził nadzieje. Wystarczył jeden filmik

Wielki hołd dla Ewy Pajor. W Gnieźnie powstał jej mural. "Mamy to!"

W zeszły piątek w korytarzu hali sportowej Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie odbyło się odsłonięcie pierwszego w Polsce muralu z jej wizerunkiem. Stworzył go mieszkający na co dzień w Barcelonie brazylijsko-chilijski artysta Diego Ojeda, znany ze swoich prac o tematyce sportowej i społecznej.

Artystę do Polski zaprosił pomysłodawca projektu prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza Filip Kubiaczyk, autor książki "Historia, płeć i władza. Rzecz o piłce nożnej w Hiszpanii 3", który zamieścił zdjęcia z uroczystej inauguracji. - No to oficjalnie! Mamy to! Powstał mural dedykowany Ewie Pajor w Gnieźnie. Wykonał go artysta z Barcelony Diego Ojeda. To były szalone dni - napisał na platformie X.

"Marca" pisze o muralu z Ewą Pajor. "Jest inspirującym przesłaniem"

O muralu z Ewą Pajor napisała już nawet hiszpańska "Marca". - Jest wyrazem uznania dla trudu i kariery piłkarki oraz inspirującym przesłaniem dla kolejnych pokoleń sportsmenek - możemy przeczytać. W artykule przywołano także słowa Kubiaczyka, który wyjaśnił, że inspiracją do jego powstania były lekceważące komentarze w mediach społecznościowych, kierowane pod adresem piłkarki. - Mural ten ma nie tylko stanowić hołd, ale także nieść przesłanie przeciwko stereotypom płciowym w sporcie - powiedział.

Praca przedstawia Ewę Pajor w koszulce FC Barcelony, ale obok klubowego herbu znalazło się także godło Polski. Obok piłkarki stoi zaś odwrócona plecami dziewczynka, która trzyma w prawej ręce kulę ziemską. Ona również ubrana jest w koszulkę z numerem 17 i nazwiskiem Pajor. - Każda dziewczyna, która ma jasny cel i dużo wytrwałości, jest w stanie podbić świat, tak jak zrobiła to Ewa. Choć ta praca jest związana z piłką nożną, jej przesłanie wykracza poza sport i rozciąga się na każdą dziedzinę życia - wyjaśnił artysta - Diego Ojeda, cytowany przez "Markę".