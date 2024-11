"L'Equipe" odpaliło bombę ws. Mbappe. Deschamps naprawdę to rozważa

9 wrzesień 2024 r. - to data ostatniego meczu Kyliana Mbappe w reprezentacji Francji. Wtedy Francja wygrała 2:0 z Belgią, a Mbappe wszedł na boisko w 67. minucie w miejsce Randala Kolo Muaniego. Później Mbappe nie znalazł się na liście powołań do kadry Francji na październikowe oraz listopadowe zgrupowanie. - To jednorazowa decyzja, nie ma co się doszukiwać drugiego dna. Powiedziałem już, co miałem do powiedzenia. Jest tutaj 23 zawodników i to wszystko. Kyliana tu nie ma. Proszę, zostawcie go w spokoju - mówił Didier Deschamps, selekcjoner Francuzów na jednej z konferencji prasowych.

- Prawdą jest, że Kylian znajduje się obecnie w skomplikowanej sytuacji. Jestem po jego stronie. Przechodzi okres, który nie należy do najszczęśliwszych w jego karierze. Mbappe chciał przyjechać na zgrupowanie. Uważam jednak, że brak powołania dobrze mu zrobi - dodał Deschamps. W ostatnich dniach w mediach regularnie pojawiały się spekulacje, z czego wynika nieobecność Mbappe. Pojawiały się nawet stwierdzenia, że Mbappe uważa grę w Realu Madryt za swój priorytet i sam podjął decyzję o rezygnacji z przyjazdu na zgrupowania.

"Mbappe rozważa nawet koniec kariery reprezentacyjnej, a przynajmniej rezygnację na tak długo, jak długo Deschamps pozostanie na stanowisku" - pisaliśmy na Sport.pl, cytując wieści od francuskiego dziennikarza Romaina Moliny. Teraz pojawiają się nowe informacje ws. dalszej gry Mbappe we francuskiej kadrze.

Mbappe straci opaskę kapitańską? Deschamps ma specjalny plan

Francuski dziennik "L'Equipe" informuje, że Deschamps rozważa odebranie Mbappe opaski kapitańskiej we francuskiej kadrze. Trener chce porozmawiać z Kylianem, by wyjaśnić, czy opaska jest dla niego zbyt dużym obciążeniem i czy ma wpływ na jego samopoczucie w drużynie. Jeżeli Mbappe nie będzie już kapitanem Francuzów, to opaska trafi do jednego z wymienionych zawodników: Aureliena Tchouameniego (Real Madryt), N'Golo Kante (Al-Ittihad) lub Ibrahima Konate (Liverpool).

Mbappe zaczął nosić opaskę kapitańską w reprezentacji Francji od marca 2023 r., a więc od zakończenia mistrzostw świata w Katarze. "Opaska kapitańska jest główną stawką na początku 2025 roku. Jeśli Mbappe będzie chciał ją zatrzymać, to zrobi to" - czytamy w artykule "L'Equipe". Z tego tekstu dowiadujemy się, że sztab szkoleniowy Francji docenia umiejętności przywódcze Konate, a sam Kante zdołał już zadeklarować, że czuje się gotowy do przejęcia tej roli.

Mbappe debiutował w reprezentacji Francji 25 marca 2017 r. w meczu z Luksemburgiem (3:1), kiedy to wszedł w 78. minucie za Dimitriego Payeta. Od tamtej pory zagrał 86 meczów, w których strzelił 48 goli i zanotował 35 asyst. Aktualnie Mbappe jest trzecim najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Francji, a przed nim jest tylko Olivier Giroud (57) oraz Thierry Henry (51).

Ogromne kontrowersje wokół Mbappe. "Złoży zeznania, jeśli będzie potrzeba"

Na razie Mbappe nie notuje spektakularnych liczb w Realu Madryt - w 16 meczach tego sezonu strzelił osiem goli i zanotował dwie asysty. W październiku pojawiły się informacje, że Mbappe pojawił się w klubie nocnym w Sztokholmie, a potem został oskarżony na napaść na tle seksualnym i gwałt. - On nie ma sobie nic do zarzucenia. Nie wie nawet, o czym rozmawiamy. Mówimy o młodym mężczyźnie, który ma 25 lat i jest niezwykle dojrzały. Jeśli będzie taka potrzeba, to złoży zeznania - mówiła Marie-Alix Canu-Bernard, prawniczka Mbappe.

- Mogę skomentować to, co powiedziałem wcześniej. Na ten moment są to spekulacje. Nie widzę, żeby to na niego wpłynęło. Zamiast tego widzę w nim entuzjazm, żeby wnieść coś do drużyny. Kylian wykorzystał tę przerwę reprezentacyjną, żeby poprawić swój stan. Czuje się bardzo dobrze, jest szczęśliwy i nie może się doczekać powrotu i bycia ważnym dla drużyny - tak do kontrowersji wokół Mbappe odniósł się Carlo Ancelotti, trener Realu Madryt.