Skandal w polskiej lidze. Dantejskie sceny na boisku. Natychmiastowa reakcja

Mecz pomiędzy Myśliwcem Tuchomie a Kaszubią Studzienice w słupskiej klasie okręgowej nie został dokończony. Wszystko dlatego, że na boisku rozpętała się regularna wojna pomiędzy piłkarzami. Zaczęło się od szamotaniny, a później zawodnik gospodarzy Wołodimir Verbytskij uderzył pięścią w twarz Artura Rzepińskiego. Następnie do scysji dołączyli inni zawodnicy, a sędzia zakończył spotkanie wcześniej, bo został uderzony przez kibica.

Bójka w polskiej "okręgówce". Klub się tłumaczy, a związek wlepia pierwsze kary

"Nie popieramy zachowania naszego zawodnika, łatwo natomiast można odczytać z materiału wideo, że osobami prowokującymi byli zawodnicy Kaszubi Studzienice i to oni wszczęli bójkę. Nasz zawodnik został jako pierwszy brutalnie sfaulowany już po gwizdku sędziego, następnie popchnięty i kopnięty. Z materiału wynika że w pewnym momencie atakuje go trzech zawodników Kaszubi Studzienice następstwem czego była jego obrona w obliczu zagrożenia. Nie prawdą jest też, że sędzia został uderzony w klatkę piersiową – tylko w wyniku zamieszania został odepchnięty przez kibica, co skutkowało jego upadkiem i przedwczesnym zakończeniem meczu" - napisał Myśliwiec w mediach społecznościowych, gdzie klub starał się wyjaśnić całą sytuację.

Zespół z Tuchomii nie zgodził się także na krytyczne komentarze wokół swojego zawodnika. "Wszelkie ksenofobiczne komentarze, które uderzają w jego pochodzenie są brakiem szacunku wobec niego i wobec klubu. Wyrażamy sprzeciw wobec takich praktyk" - napisano.

Mecz został zakończony przedwcześnie, a więc sprawę musiał rozpatrzeć Pomorski Związek Piłki Nożnej, który jest organizatorem rozgrywek ligi okręgowej. Pierwsze decyzje już podjęto. "Mecz GKS Myśliwiec Tuchomie - KS Kaszubia Studzienice z dnia 17.11.2024r., został zweryfikowany jako walkower 3:0 na korzyść KS Kaszubia Studzienice" - czytamy na oficjalnej stronie związku.

Na tym kary raczej się nie skończą. Według portalu weekendfm.pl w czwartek 21 listopada zbierze się Komisja Dyscyplinarna, która prawdopodobnie wyda wyroki w sprawie piłkarzy. Spodziewać się można zawieszeń i kar finansowych.