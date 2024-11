Boniek wyciąga rękę do Probierza. Chce pomóc kadrze wyjść na prostą

Reprezentacja Polski totalnie rozczarowała w meczu ze Szkocją. Od samego początku wyglądaliśmy słabo, bardzo niepewnie, co już w 3. minucie wykorzystali rywale. Potem przejęliśmy inicjatywę, natomiast fantastycznych sytuacji nie wykorzystał m.in. Karol Świderski. Widać było, że w przerwie doszło do burzliwej rozmowy, gdyż na drugą odsłonę zespół wybiegł odmieniony. Potwierdził to tylko cudowny gol Kamila Piątkowskiego. I kiedy wydawało się, że ostatecznie zapewnimy sobie baraże o utrzymanie w Dywizji A Ligi Narodów, to w doliczonym czasie gry fatalny błąd popełnił Nicola Zalewski, a piłkę w bramce po uderzeniu głową umieścił Andrew Robertson.

Zbigniew Boniek zaczepił Probierza. "Puste słowa"

Tuż po zakończeniu poniedziałkowego spotkania Michał Probierz był rozczarowany takim rezultatem. Mimo wszystko widzi, że kadra się rozwija, dlatego nie myśli o zrezygnowaniu z pracy. - Mam pomysł na tę drużynę. Uważam, że idziemy w dobrym kierunku, choć oczywiście pewne elementy wymagają poprawy. Ale nie mam żadnych problemów, żeby dalej tę drużynę prowadzić - stwierdził.

Były prezes PZPN Zbigniew Boniek uważa, że selekcjoner nie potrafi wydobyć z piłkarzy pełni ich potencjału. - Trudno mi znaleźć odpowiedź, co udało się zrobić, w czym jesteśmy lepsi, niż byliśmy? - zapytał retorycznie, rozmawiając z TVP Sport. Sam spadek z Dywizji A ocenił, że to "trochę wstyd, trochę żal". Obalił też stwierdzenie, że o wyniku zadecydowało szczęście, gdyż Szkoci zbyt często zagrażali naszej bramce.

Teraz znów zdecydował się wbić szpilkę w Probierza. "Proponuję, aby selekcjoner to sobie spokojnie obejrzał i zastanowił się trochę. Tobie Michał nikt źle nie życzy, po prostu robione są błędy, których trzeba uniknąć, bo na razie mówienie, że idziemy w dobrą stronę, to puste słowa. PS Namawiam do wysłuchania" - przekazał w mediach społecznościowych, zamieszczając wideo na kanale "Prawda Futbolu".

Jakie 68-latek błędy mógł mieć na myśli? Dziennikarz Roman Kołtoń zdradził, że Probierz przez nieco ponad rok powołał do kadry 57 zawodników. - To jest pięć jedenastek - grzmiał, twierdząc, że przegląd kadr "jest potężny". Nic jednak z tego nie wynika.

Czy zatem Probierz może być spokojny o posadę? Nie wiadomo. - Nie chcę tego deklarować przez telefon. Na pewno najpierw porozmawiam z trenerem. (...) Ma aktualny kontrakt, który nie wygasa ani dziś, ani jutro. Jeśli decyzja zostanie podjęta z całą pewnością, poinformujemy o niej. Najpierw trenera i piłkarzy, a następnie media i kibiców. Na razie nie mam odpowiedzi na ten temat - podsumował prezes PZPN Cezary Kulesza.