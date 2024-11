Szambo wybiło po kompromitacji Santosa. "Szanujący się trener złożyłby dymisję"

Po koszmarnej kadencji w reprezentacji Polski w czerwcu tego roku Fernando Santos znalazł nową pracę. Portugalczyk został selekcjonerem Azerbejdżanu. Drużyna pod jego wodzą do tej pory... nie wygrała żadnego spotkania, fatalnie spisując się w Lidze Narodów. Wszystko to sprawia, że tamtejsi eksperci wprost domagają się jego zwolnienia. - Szanujący się trener po takiej porażce podałby się do dymisji - powiedział jeden z nich.

