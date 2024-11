Messiemu całkowicie puściły nerwy. Kamery wszystko nagrały

Reprezentacja Argentyny po porażce 1:2 z Paragwajem chciała zakończyć listopadowe zgrupowanie w dobrym stylu i to się udało. Mistrzowie świata skromnie ograli Peru 1:0 po golu Lautaro Martineza z 55. minuty i z przewagą pięciu punktów nad Urugwajem przewodzą grupie eliminacji mistrzostw świata 2026. W kwalifikacjach czeka ich jeszcze sześć meczów.

Leo Messi nie wytrzymał w meczu Aergentyna - Peru. Tak odezwał się do rywala

W barwach Argentyny całe spotkanie rozegrał Leo Messi, a do tego to on asystował przy trafieniu Martineza. Dla zawodnika Interu Miami nie było to jednak łatwe spotkanie i właściwie jak zwykle, obrońcy chcieli utrudnić mu życie. Tym razem jednak Argentyńczyk jasno dawał do zrozumienia, że go to denerwuje, a jedną z takich sytuacji uchwyciły kamery.

Media społecznościowe obiegło wideo z Messim, kiedy ten w 36. minucie spotkania oddaje strzał, a po uderzeniu wpada na niego Carlos Zambrano. Peruwiańczyk nieco "przestawił" Messiego, a ten bez namysłu wypalił: "Co ty robisz, głupku?".

Argentyńczyka raczej nikt nie kojarzy z takimi nerwami, a to nie pierwszy raz, kiedy w kierunku rywala rzuca słowo "bobo", czyli "głupek", czy "idiota". W przeszłości kamery nagrały Messiego, kiedy ten zwraca się tak do Wouta Weghorsta podczas meczu z Holandią na mundialu w 2022 roku. "Na co się gapisz, głupku?" - rzucał wtedy Messi.

Nerwy na boisku to nic zaskakującego, a piłkarze z pewnością używają wobec siebie dużo ostrzejszych słów. Być może zwiększone ciśnienie Messiego spowodowane były także wydarzeniami sprzed kilku dni, kiedy kibice Paragwaju obrzucili go butelkami, a z trybun słali mu mnóstwo inwektyw. Finalnie jednak po meczu z Peru Argentyńczyk miał zapewne więcej powodów do zadowolenia niż do złości.