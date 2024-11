Tak wygląda klasyfikacja strzelców Ligi Narodów! Co z Lewandowskim?

Po raz pierwszy od powstania rozgrywek Ligi Narodów reprezentacja Polski nie będzie już występowała w dywizji A. Spadek kadry Michała Probierza stał się faktem po porażce 1:2 ze Szkocją po golach Johna McGinna oraz Andrew Robertsona. Remis gwarantowałby Polsce grę w barażach o utrzymanie z jedną z drużyn, z grona Ukraina, Turcja, Austria, Grecja. - Myślę, że przez wiele lat się w dywizji A utrzymywaliśmy i teraz też powinniśmy się utrzymać. Oczywiście ten mecz ostatnią akcją trochę zawaliliśmy. Na pewno w mediach będzie na nas nagonka - mówił Jakub Moder w "strefie mieszanej" po meczu ze Szkocją.

- Mieliśmy w tej Lidze Narodów oraz w tym meczu bardzo dobre momenty, ale jak nie wykorzystuje się tylu i takich sytuacji, to później jest trudno. To było kluczowe. Mam pomysł, co robić dalej. Nie rozważam dymisji. Pewne elementy wymagają zdecydowanej poprawy. Uważam, że idziemy w dobrym kierunku i chcę to dalej rozwijać. To bardzo bolesna nauka dla mnie i dla zawodników - mówił Michał Probierz na pomeczowej konferencji prasowej.

Reprezentacja Polski będzie występować w kolejnej edycji Ligi Narodów w dywizji B, gdzie wśród potencjalnych rywali znajdzie się m.in. Izrael, Bośnia i Hercegowina, Szwajcaria, Szwecja, Rumunia, Irlandia Północna czy Macedonia Północna. A jak wypadli reprezentanci Polski, jeżeli chodzi o klasyfikację strzelców?

Słaby wynik Lewandowskiego w Lidze Narodów. Viktor Gyokeres królem strzelców

Biało-Czerwoni mieli ex-aequo trzech zawodników z taką samą liczbą goli w tej edycji Ligi Narodów. Mowa o Piotrze Zielińskim, Sebastianie Szymańskim i Nicoli Zalewskim, którzy strzelili po dwa gole. Po jednym trafieniu za to mają Robert Lewandowski, Dominik Marczuk i Kamil Piątkowski. To nie pierwszy raz, gdy Lewandowski kończy Ligę Narodów bez ani jednego gola. Podobny przypadek był przy pierwszej edycji w sezonie 18/19, gdy Lewandowski notował po asyście w meczach z Włochami (1:1) i Portugalią (2:3).

Polacy są jednak bardzo daleko w końcowej klasyfikacji strzelców Ligi Narodów, licząc wszystkie dywizje. Królem strzelców tych rozgrywek został Viktor Gyokeres ze Szwecji, który strzelił dziewięć goli w sześciu meczach - w tym cztery bramki w ostatnim starciu z Azerbejdżanem (6:0). To głównie dzięki gwieździe Sportingu CP Szwecja awansowała do dywizji B. Podium tej klasyfikacji uzupełnia Erling Braut Haaland z Norwegii (siedem goli) i Razvan Marin z Rumunii (sześć goli).

Na uwagę zasługuje też wynik Cristiano Ronaldo, który zajął czwarte miejsce w klasyfikacji strzelców, zdobywając pięć bramek w sześciu spotkaniach. Na to składają się trzy gole przeciwko Polsce (gol w meczu wygranym 3:1 w Warszawie i dublet w wygranej 5:1 w Porto) oraz po jednym trafieniu w spotkaniach z Chorwacją (2:1) i Szkocją (2:1). Podobny wynik ex-aequo miał Benjamin Sesko ze Słowenii.

Klasyfikacja strzelców Ligi Narodów (licząc wszystkie dywizje):

1. Viktor Gyokeres (Szwecja) - 9 goli

2. Erling Braut Haaland (Norwegia) - 7

3. Razvan Marin (Rumunia) - 6

4. Cristiano Ronaldo (Portugalia) - 5

6. Kerem Akturkoglu (Turcja) - 4

Harry Wilson (Walia) - 4

Alexander Isak (Szwecja) - 4

Isaac Price (Irlandia Północna) - 4

David Strelec (Słowacja) - 4

Randal Kolo Muani (Francja) - 3

Deniz Undav (Niemcy) - 3

Zeki Amdouni (Szwajcaria) - 3

Davide Frattesi (Włochy) - 3

Dominik Szoboszlai (Węgry) - 3

Antonio Nusa (Norwegia) - 3

Alexander Sorloth (Norwegia) - 3

Nikola Krstović (Czarnogóra) - 3

Oski Oskarsson (Islandia) - 3

Fotis Ioannidis (Grecja) - 3

Harry Kane (Anglia) - 3

Georges Mikautadze (Gruzja) - 3

Pavel Sulc (Czechy) - 3

Bojan Miovski (Macedonia Północna) - 3

Piotr Zieliński (Polska) - 2

Sebastian Szymański (Polska) - 2

Nicola Zalewski (Polska) - 2

Robert Lewandowski (Polska) - 1

Dominik Marczuk (Polska) - 1

Kamil Piątkowski (Polska) - 1

W marcu przyszłego roku czekają nas ćwierćfinały play-offów Ligi Narodów, a w czerwcu odbędzie się turniej finałowy.