To, co robi Gyokeres, jest niewiarygodne! Nie ma sobie równych

Właśnie dobiegła końca faza grupowa kolejnej edycji Ligi Narodów. Z dywizji A do dywizji B spada Polska, Izrael, Bośnia i Hercegowina i Szwajcaria, natomiast awans do elity wywalczyła Anglia, Norwegia, Czechy i Walia. Awanse do wyższych dywizji zanotowały też kadry San Marino, Mołdawii, Macedonii Północnej, Irlandii Północnej, Rumunii i Szwecji. Gdyby Polska zajęła trzecie miejsce w swojej grupie, to walczyłaby o utrzymanie z jedną z drużyn z grona: Ukraina, Grecja, Austria i Turcja.

Szwecja wywalczyła awans do dywizji B po wygranej 6:0 nad Azerbejdżanem. Cztery gole w tym spotkaniu strzelił Viktor Gyokeres, a dubletem popisał się Dejan Kulusevski. Szwecja zdobyła 16 punktów w sześciu meczach, a jedyny remis miał miejsce w starciu ze Słowacją (2:2). Warto dodać, że kadrę Azerbejdżanu prowadzi Fernando Santos, a więc były selekcjoner reprezentacji Polski. W tym meczu pracowała polska ekipa sędziowska, na czele z Pawłem Raczkowskim, która nie uznała prawidłowego gola strzelonego przez Alexandra Isaka.

Ależ liczby gwiazdy Szwedów. Blisko 40 goli Gyokeresa w tym sezonie

Niekwestionowaną gwiazdą tego meczu był Gyokeres, który dzięki czterem golom strzelonym przeciwko Azerbejdżanowi ma już 32 trafienia w tym sezonie, licząc rozgrywki klubowe i reprezentacyjne. W klasyfikacji kanadyjskiej Gyokeres ma 39 punktów, na co składają się 32 gole i siedem asyst. Włoski dziennikarz Fabrizio Romano wyliczył, że aktualnie Gyokeres jest najlepszym strzelcem Ligi Narodów (9), liderem klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów ex-aequo z Robertem Lewandowskim (5), liderem strzelców ligi portugalskiej (16) i najlepszym asystentem Ligi Narodów (4).

Warto zaznaczyć, że to był czwarty hat-trick Gyokeresa w tym sezonie. Wcześniej Szwed strzelił trzy gole Manchesterowi City (4:1), Farense (5:0) i Estreli Amadora (5:1). Wkrótce Gyokeres powinien być bohaterem hitowego transferu. Jego klauzula wykupu w umowie ze Sportingiem wynosi 100 mln euro, ale Florian Plettenberg ze Sky Sport podaje, że latem przyszłego roku Szwed będzie dostępny na rynku transferowym za 60-70 mln euro.

Lista klubów, która interesuje się Gyokeresem, wygląda bardzo imponująco. Na niej znajduje się Bayern Monachium, FC Barcelona, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Manchester City czy Al-Nassr. - Chcę dokończyć sezon w Sportingu; cieszę się czasem spędzonym tutaj. Nie czuję stresu związanego ze zmianą klubu w przyszłości. Chcę być w klubie, w którym mogę regularnie grać. To dla mnie kluczowe - mówił Gyokeres po meczu ze Słowacją, wygranym 2:1 (cytat za: transfery.info).

Gyokeres trafił do Sportingu latem zeszłego roku za 24 mln euro z Coventry City. Do tej pory strzelił 66 goli i zanotował 19 asyst w 68 meczach Sportingu we wszystkich rozgrywkach. Wcześniej reprezentował barwy takich klubów, jak Brighton (2018-2021), St. Pauli (2019-2020), Swansea (2020-2021) i Coventry City (2021-2023).