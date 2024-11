Lewandowski zdradził, co naprawdę liczy się poza piłką. "Nie ma jednej drogi"

Roberta Lewandowskiego zabrakło na listopadowym zgrupowaniu reprezentacji Polski z powodu kontuzji. Bez niego nasza kadra kompletnie się skompromitowała i przegrywając 1:5 z Portugalią oraz 1:2 ze Szkocją, spadła do Dywizji B Ligi Narodów po raz pierwszy w historii. Czy obecność napastnika Barcelony cokolwiek by tu zmieniła? Nigdy się nie dowiemy, ale dostaliśmy kolejny dowód, że rzeczywistość bez niego, a ta w końcu nadejdzie, nie będzie łatwa.

Lewandowski wie już, kiedy rozważy koniec kariery

Sam Lewandowski też wie już, że wiele lat kariery mu już nie zostało, nawet jeśli znów jest w wielkiej formie (19 goli w tym sezonie). Polak zrobił jednak wiele, by się przygotować do życia na emeryturze, które niejednego piłkarza czy ogólnie sportowca, potraktowało bardzo brutalnie. Lewandowski rozkręcił już sporo biznesów, w wiele też zainwestował. Dom mediowy RL Media czy jego agencja marketingowa Stor9_ to tylko niektóre z przykładów. Lewandowski to też partner biznesowy projektu "Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich", gdzie mieszkania w nagrodę za medale igrzysk otrzymają m.in. Aleksandra Mirosław czy Julia Szeremeta.

A jaki jest Robert Lewandowski w swym biznesowym wydaniu? Ocenił to sam piłkarz, który udzielił obszernego wywiadu magazynowi "Forbes". Spora część rozmowy poświęcona była co prawda jego piłkarskiej karierze. Nasz napastnik przyznał m.in., że nadal ma wiele energii do kontynuowania kariery.

- Każdego dnia gdy wstaję, nie czuję bólu i oby tak pozostało. Zamiast tego czuję, że nadal kocham jeżdżenie na treningi, przychodzenie do klubu i po prostu granie w piłkę nożną. Gdy nadejdzie dzień, w którym po przebudzeniu nie będzie mi się chciało udać się na trening, to będzie czas, gdy zacznę myśleć o emeryturze - powiedział Polak.

Jaki jest Lewandowski-biznesmen? "Trzeba umieć przewidywać przyszłość"

Jednak co oczywiste, znalazło się i miejsce na wątek finansowo-biznesowy. Lewandowski podkreślił, że w biznesie nie ma konkretnej taktyki. Ważni są ludzie, z którymi współpracuje oraz nabywanie nowych umiejętności i poszerzanie horyzontów. - Dla mnie nie ma w biznesie jednej drogi. To, z kim wchodzę do biznesu, jest czymś, co interesuje mnie o wiele bardziej. Czasem po prostu coś mi podpowiada, że chcę wejść w ten biznes. Nawet jeśli się za bardzo na nim nie znam, to jest to okazja, by spróbować się tym zainteresować. Czasem w biznesie musisz umieć przewidzieć przyszłość - stwierdził Lewandowski.