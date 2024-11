Żenujące zachowanie na boisku. Ten rzut wolny zapisze się w historii

Próby zdekoncentrowania przeciwnika są nieodłączną częścią gry. Niektórzy piłkarze zagadują rywali podczas meczów, inni bawią się w gierki psychologiczne np. przed wykonaniem lub obroną rzutu karnego. Sposobów jest wiele, choć bez wątpienia niektóre są wyjątkowo nieeleganckie i, nie bawiąc się w półśrodki, po prostu głupie, gdy się na to patrzy. I właśnie przykład tych drugich dały ostatnio piłkarki Manchesteru United.

Manchester United wygrał, ale nie to będzie pamiętane

Kobieca wersja "Czerwonych Diabłów" mierzyła się w niedzielę 17 listopada na wyjeździe z Leicester City w ramach meczu ligowego. Zawodniczki z Manchestery były faworytkami i nie zawiodły oczekiwań, odnosząc czwarte zwycięstwo (2:0) w siódmym meczu tego sezonu (mają też trzy remisy). Jednak to nie sam triumf zostanie po tym meczu najbardziej zapamiętany.

Chciały rozkojarzyć bramkarkę rywali, a skompromitowały wyłącznie siebie

Podczas jednego z rzutów wolnych dla przyjezdnych na nietypowy pomysł wpadły Elisabeth Terland oraz Millie Turner. Napastniczka i obrończyni z Manchesteru podbiegły nagle do bramkarki rywalek Janiny Leitizig i zaczęły wydziwiać cuda praktycznie tuż przed jej nosem. Machały rękoma, zasłaniały jej widok, ustawiły swego rodzaju mur. Wszystko by zdenerwować i rozkojarzyć Niemkę. Zanim Leitizig zdążyła się poważnie zdenerwować, ich działania ukróciła sędzia Stacey Fullicks, choć nie ukarała ich kartkami za niesportowe zachowanie.

Ostatecznie żadna z nich nie miała się okazji przekonać, czy taktyka wypaliła, bo uderzenie ze wspomnianego wolnego poleciało obok bramki. Zebrały jednak sporo krytyki w komentarzach na portalu X. "Żaden szanujący się trener nie pozwoliłby na coś takiego w profesjonalnym meczu. Taktyka rodem ze szkolnego boiska", "Rozumiem, że bez reakcji sędzi jedyne co by osiągnęły, to spalony za przeszkadzanie bramkarce?", "A nie prościej byłoby, a bo ja wiem, oddać celny strzał? Tak na początek" - to tylko niektóre z opinii.