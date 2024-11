Deschamps ogłosił to przed kamerą ws. Mbappe. Słowa poszły w świat

- Powiedziałem już, co miałem do powiedzenia. Jest tutaj 23 zawodników i to wszystko. Kyliana Mbappe tu nie ma. Proszę, zostawcie go w spokoju - grzmiał Didier Deschamps na jednej z konferencji prasowych. W taki sposób selekcjoner reprezentacji Francji próbował uciąć domysły i plotki na temat braku powołania na listopadowe zgrupowanie dla piłkarza Realu Madryt. Media donosiły m.in. że doszło do konfliktu między trenerem a zawodnikiem, choć sam zainteresowany przekonywał, że tak nie jest, a decyzja o absencji 25-latka była "jednorazowa".

Później wyjawił nieco więcej szczegółów na temat problemów Mbappe. - Prawdą jest, że Kylian znajduje się obecnie w skomplikowanej sytuacji. Jestem po jego stronie. Przechodzi okres, który nie należy do najszczęśliwszych w jego karierze. Tam chodzi zarówno o aspekt fizyczny, jak i psychiczny - mówił selekcjoner.

Didier Deschamps zabrał głos ws. Mbappe. Znów. "Nie mam powodów, by sądzić inaczej"

I mimo że zgrupowanie dobiegło już końca, to dziennikarze nie odpuszczają i wciąż próbują wyciągnąć nieco więcej z Deschampsa. Kolejne pytania o nieobecnego piłkarza padły po niedzielnym meczu Włochy - Francja (1:3).

I tak jak wcześniej selekcjoner reagował dość nerwowo, tak tym razem był nieco spokojniejszy i udzielił rzeczowej odpowiedzi. - Tak, Mbappe znajduje się w skomplikowanej sytuacji. Nie umniejsza to jednak temu, czego dokonał wcześniej. Wierzę, że będzie w stanie wrócić do poprzedniej dyspozycji, formy, nawet jeśli nie był aż tak skuteczny w 2024 roku. Nie mam powodów, by sądzić inaczej - podkreślał Deschamps, cytowany przez espn.com.

Deschamps mówi wprost. "Nie wiem, czy można tu mówić aż o depresji..."

Tym razem selekcjoner poszedł o krok dalej i poruszył temat obciążenia psychicznego, z jakim zmagają się piłkarze w dzisiejszych czasach. Wynika ono nie tylko z coraz bardziej napiętego harmonogramu, ale też z tego, że są bardziej widoczni, wystawieni na ocenę publiki w mediach społecznościowych.

- Rzeczywistość jest inna. W obecnych czasach istnieje ryzyko ekspozycji, a więc najmniejsze słowo, social media, a potem pojawiają się skutki uboczne. (...) Nie wiem, czy można tu mówić aż o depresji, ale to z pewnością stan psychiczny, kiedy jest się kruchym. A przecież to głowa prowadzi nogi - dodawał Deschamps.

Mbappe nie pojawił się na listopadowym zgrupowaniu. W jego trakcie Francja zaliczyła wpadkę, kiedy to jedynie zremisowała 0:0 z Izraelem. - Francja nie wygrała z Izraelem, Francja jedynie zremisowała z Izraelem i wreszcie Francja jest absolutnie żałosna - grzmiał Daniel Riolo, felietonista RMC Sport. Podobne zdanie wyraziły też tamtejsze media. Zdecydowanie lepsze wrażenie ekipa Deschampsa pozostawiła w niedzielę, kiedy to ograła 3:1 Włochów.