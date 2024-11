Rzeczniczka Praw Dziecka reaguje ws. trenera Progresu Warszawa!

"O nastoletnich piłkarzach: 'Banda niedoj***w'. Do ich rodziców: 'Leję na was ciepłym moczem'. Do współpracowników: 'Rozpier****cie mi wszystko'. A do własnego syna: 'Pajac'. To słowa właściciela, prezesa i trenera Progresu Warszawa, który przedstawia się jako zbawca polskiego szkolenia dzieci i posiadacz tajemnej wiedzy z zakresu techniki i taktyki" - pisaliśmy w reportażu na Sport.pl w zeszłym tygodniu. Tekst można przeczytać TUTAJ.

Temat wywołał spore poruszenie. Dostaliśmy wiele wiadomości od rodziców, byłych piłkarzy, trenerów i rywali Progresu, których chcieli opowiedzieć o swoich doświadczeniach. Z części e-maili dowiadywaliśmy się też, że do podobnych sytuacji ma dochodzić w innych klubach. Już następnego dnia po publikacji Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras określił nasz reportaż wstrząsającym i poinformował, że poprosił PZPN o wyjaśnienie, jakie decyzje w sprawie Progresu Warszawa zostały podjęte przez federację. Interweniował też Rzecznik Praw Dziecka.

Rzecznik Praw Dziecka interweniuje. Sprawa Progresu Warszawa zgłoszona do prokuratury

W poniedziałek dowiedzieliśmy się, że Rzecznik Praw Dziecka zgłosił sprawę do prokuratury. Ponadto w poniedziałek zostało zorganizowane spotkanie Ewy Snopek, dyrektorki zespołu Edukacji i Wychowania z biura RPD z rodzicami, których dzieci w ostatnich latach trenowały w Progresie Warszawa. Rodzice wyszli z tego spotkania usatysfakcjonowani.

Zwróciliśmy się z pytaniami do rzeczniczki RPD o aktualny stan sprawy dot. Progresu Warszawa. - Sprawa jest w toku. Rzeczniczka Praw Dziecka wystąpiła do Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Z informacji zwrotnej wynika, że sprawa została przekazana do Rzecznika Etyki PZPN. W sprawie zostało również skierowane pismo do Rzecznika Etyki Polskiego Związku Piłki Nożnej, który poinformował, że podjął sprawę funkcjonowania akademii piłkarskiej Progresu Warszawa. Rzecznik Etyki PZPN wskazał, że w ramach czynności rozmawiał z osobą odpowiedzialną za Politykę Bezpieczeństwa Dzieci PZPN, jak również przekazał sprawę do Komisji Dyscyplinarnej PZPN - odpowiedziała nam Paulina Nowosielska, rzeczniczka prasowa Rzeczniczki Praw Dziecka i potwierdziła nasze informacje: - Ponadto w Biurze RPD zostało zorganizowane spotkanie w gronie rodziców dzieci trenujących w ww. akademii. Rzeczniczka Praw Dziecka złożyła też zawiadomienie do prokuratury.

Sprawa długo stała w miejscu. "Jako rodzic, czuję się bezsilny"

Zainteresowanie tą sprawą Ministra Sportu i Turystyki, a także Rzecznika Praw Dziecka jest o tyle istotne i potrzebne, że wcześniej przez kilka miesięcy rodzice czuli, że nikt nie poświęca ich zgłoszeniom wystarczającej uwagi i przez to sprawa stoi w miejscu. Już w maju troje rodziców opowiedziało Mazowieckiemu Związek Piłki Nożnej o niepokojącym zachowaniu trenera i zeznawało przed Komisją Dyscyplinarną. Konsekwencje wobec trenera nie zostały jednak wyciągnięte, a sprawa została przekierowana do PZPN-u. Tam znów rodzice opowiadali o swoich doświadczeniach, ale sprawa nadal trwa, a efektów nie widać - trener wciąż prowadzi swoje drużyny. Podczas posiedzenia komisji w MZPN, jak również później w rozmowie z nami, zaprzeczał on wszystkim zarzutom. W ostatnich dniach na swojej stronie internetowej opublikował oświadczenie w tej sprawie.

- Realnie żaden z powyższych organów nie podjął tematu, cedując kolejno odpowiedzialność na inne organy. Jako rodzic, czuję się bezsilny. Bardzo chciałbym się dowiedzieć, w jaki skuteczny i realny sposób oraz do kogo mogę zgłosić potencjalne nadużycia wobec dzieci i młodzieży - mówił kilkanaście dni temu, jeszcze przed publikacją tekstu, Jarosław Multan, ojciec Janka, byłego bramkarza Progresu.

Będziemy informować o dalszych wydarzeniach w tej sprawie.