Ależ ogłoszenie Cristiano Ronaldo! "To rozwali internet"

Cristiano Ronaldo pomimo 39 lat na karku wciąż udowadnia, że jest genialnym piłkarzem. Przekonała się o tym w piątek reprezentacja Polski, której strzelił dwa gole i przyczynił się do efektownego zwycięstwa Portugalii 5:1. Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki coraz więcej czasu poświęca jednak na rzeczy niezwiązane z futbolem. Od niedawna z sukcesami prowadzi kanał na YouTube. Teraz szykuje na nim coś niesamowitego.

Cristiano Ronaldo rozpalił ciekawość internautów. Wyciekło wymowne zdjęcie

W niedzielę Portugalczyk zamieścił krótkie nagranie: "And My New Guest Is…" (pol. A moim nowym gościem jest...), będący zwiastunem wielkiego projektu, jaki szykuje. W filmiku stylizowanym na kino nieme widzimy rozmowę Ronaldo ze swoim byłym kolegą z Manchesteru United Rio Ferdinandem. W jej trakcie napastnik zdradził, że zamierza zaprosić do siebie na kanał sławną osobę. To kim, ona jest, pozostawił w tajemnicy. Ujawnił jedynie, że jest bardziej znana od Ferdinanda. - Zamierzamy rozwalić internet - oświadczył.

Zwiastun w 20 godzin doczekał się ponad miliona wyświetleń. Wielu internautów zaczęło się zastanawiać, kim jest ów tajemniczy gość, który wkrótce wystąpi na kanale Ronaldo. Na odpowiedź wcale nie trzeba było długo czekać. Do mediów społecznościowych szybko wyciekło ich wspólne zdjęcie z zabawnie nałożoną cenzurą. Twarze obu panów oraz syna piłkarza zostały zamazane, ale w taki sposób, że łatwo się zorientować, że u boku piłkarza stoi MrBeast.

Oto gość Cristiano Ronaldo. Największy z największych. 330 mln subskrypcji

Chodzi więc o zdecydowanie największego twórcę na całej platformie YouTube. Jego kanał doczekał się ponad 330 mln subskrypcji, a jego filmy aż ponad 60 miliardów wyświetleń. W rzeczywistości MrBeast nazywa się Jimmy Donaldson i karierę internetową rozpoczynał od nagrywania, jak gra w Minecrafta. Teraz jego twórczość jest dużo bardziej różnorodna, ale dominują w niej tzw. challenge'e (wyzwania).

W porównaniu do MrBeasta Ronaldo jest dopiero początkującym youtuberem. Swój kanał założył w lipcu tego roku i zgromadził aż 20 milionów subskrybentów w ciągu 24 godzin. Teraz jest ich ponad 66 milionów.