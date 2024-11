Drużyna Czerczesowa sięgnęła dna. 0:15! Katastrofa

Stanisław Czerczesow jeszcze parę lat temu uchodził za trenerskiego cudotwórcę. Polscy kibice doskonale pamiętają go z pracy z Legii Warszawa, z którą w sezonie 2015/16 sięgnął po mistrzostwo i puchar Polski. Z naszego kraju wyjechał, ponieważ został selekcjonerem reprezentacji Rosji. Tę również poprowadził do nie lada sukcesu - ćwierćfinału mistrzostw świata i to przed własną publicznością. Później Czerczesow pracował z węgierskim Ferencvarosem Budapeszt i wywalczył dwa tytuły mistrza oraz puchar kraju. Po rocznej przerwie w lipcu tego roku objął reprezentację Kazachstanu i dobra passa nagle się skończyła.

Koszmar drużny Czerczesowa w Lidze Narodów. Nawet nie strzeliła gola. Bilans hańby

W niedzielę Kazachstan rozegrał ostatni mecz w tej edycji Ligi Narodów i zakończył się on potężnym blamażem. Ekipa Czerczesowa przegrała na wyjeździe z Norwegią aż 0:5. Już po pierwszej połowie było 0:3 po dwóch golach Haalanda i jednym Sorlotha. W drugiej hat-tricka skompletował Haaland, a jedno trafienie dołożył Antonio Nusa. To jednak tylko wierzchołek góry lodowej.

W sumie pod wodzą rosyjskiego szkoleniowca Kazachstan nie wygrał ani jednego meczu, a rozegrał ich sześć - wszystkie w Lidze Narodów. Zremisował tylko jeden - pierwszy we wrześniu przeciwko Norwegii 0:0. Pozostałe pięć przegrał. Mało tego, ekipa Kazachstanu w tym czasie nie zdobyła ani jednej bramki. Wywalczyła jeden punkt i z bilansem bramkowym 0:15 zajęła ostatnie miejsce w swojej grupie, przez co spadła do niższej dywizji.

Czerczesow poprowadził ich w sześciu meczach. Już jest na wylocie

Pewnym usprawiedliwieniem dla Czerczesowa może być to, że Kazachstan rywalizował w dywizji B, a więc trafił na bardzo wymagających rywali. Poza Norwegią mierzył się z Austrią i Słowenią. W żadnym meczu nie był więc faworytem. Sam Czerczesow znalazł jeszcze jedno wytłumaczenie tego niepowodzenia. - W Astanie graliśmy na sztucznej murawie, gdzie mieliśmy przewagę. Zanim tu przyjechałem, nie było nikogo, kto by się nad tym zastanawiał. Za rok wracamy do Astany, chociaż w Ałmatach zostaliśmy przyjęci znakomicie. Ale straciliśmy w ten sposób pewien procent przewagi - mówił po zakończeniu rozgrywek, cytowany przez Caravan.kz.

Według portalu kazachscy kibice domagają się natychmiastowego zwolnienie Czerczesowa. Nie będzie to jednak takie proste. Trener dał jasno do zrozumienia, że sam nie odda stanowiska. Zwolnienie go wiązałoby się zaś z wypłatą odszkodowania rzędu miliona euro.