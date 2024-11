Hiszpanie podsumowali grę Pajor w El Clasico. Tego nikt się nie spodziewał

Ewa Pajor notuje naprawdę dobry debiutancki sezon w Barcelonie. Była piłkarka Wolfsburga w dziewięciu meczach ligowych strzeliła dziewięć goli - jest pod tym względem najlepszą zawodniczką zespołu. Do tego dołożyła dwa trafienia w Lidze Mistrzów Kobiet.

Barcelona gromi Real w El Clasico. Tym razem Pajor bez gola. Tak ją ocenili Hiszpanie

Jednak wczorajszego wieczoru Polka nie zaliczy do kompletnie udanych. FC Barcelona wygrała z Realem Madryt zdecydowanie, ale Pajor w tym meczu nie strzeliła żadnego gola. A powinna mieć przynajmniej jedno trafienie na swoim koncie. Nie dała rady trafić do pustej bramki. To nie miało większych konsekwencji. Piłkarki Barcelony już do przerwy wygrywały 3:0, a ostatecznie mecz skończył się wynikiem 4:0 - po 10 kolejkach drużyna Ewy Pajor ma komplet zwycięstw w Lidze F.

Niezbyt dobrze występ reprezentantki Polski oceniły hiszpańskie media. "Nieobecna. To nie był wieczór najlepszej strzelczyni Barcelony i Ligi F. Nie wykorzystała dwóch dobrych sytuacji. Dawała z siebie wszystko, ciężko pracowała, ale ostatecznie została zmieniona" - podsumowuje "Mundo Deportivo".

"Sport" wystawił Ewie Pajor ocenę "6" - najniższą w zespole obok Vicky Lopez i Sydney Schertenleib. "Ciągle sprawiała problemy Realowi, ale tym razem brakowało jej wykończenia. Już na początku meczu miała świetną okazję, ale nie trafiła do bramki. Nie udało jej się również strzelić głową" - czytamy.

Serwis fcbarcelonanoticias.com zauważa, że jeszcze przed golem Barcelony na 2:0 Ewa Pajor zmarnowała trzy dobre sytuacje. Serwis wyróżnił też Kikę Nazareth, która zmieniła reprezentantkę Polski - portugalska zawodniczka zanotowała asystę przy bramce na 4:0.

Kolejny mecz Barcelona zagra już w czwartek 21 listopada w Lidze Mistrzów Kobiet. Hiszpański klub zmierzy się z austriackim Sankt Poelten. Pierwsze spotkanie tych drużyn skończyło się pogromem - zespół Ewy Pajor wygrał 7:0, a ona sama strzeliła w tym meczu jedną bramkę.