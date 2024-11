Ronaldo wypalił wprost o końcu kariery. Ma już plan

Mijają kolejne lata, a Cristiano Ronaldo wciąż jest bardzo ważnym punktem reprezentacji Portugalii. Zawodnik Al-Nassr wyszedł w wyjściowym składzie na mecz z Polską (5:1) i strzelił dwa gole. Najpierw Ronaldo wykorzystał rzut karny, a potem pokonał Marcina Bułkę uderzeniem "nożycami". To były gole numer 134 i 135 w reprezentacyjnej karierze Ronaldo. - Czy to moja najładniejsza bramka w kadrze? Zdobyłem kilka pięknych goli dla reprezentacji. Trudno powiedzieć. Nie miałem okazji dobrze widzieć tych zdjęć. To był piękny gol, ale nie wiem, czy to był jeden z najpiękniejszych goli - mówił Ronaldo po meczu.

Dzięki zwycięstwu nad Polską Portugalia ma już pewny udział w ćwierćfinale play-offów Ligi Narodów, a dodatkowo znajdzie się w pierwszym koszyku przed eliminacjami do mistrzostw świata, które odbędą się w 2026 r. w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Z kolei Polska ma cztery punkty po pięciu meczach Ligi Narodów (tyle samo, co Szkocja), więc w poniedziałkowym meczu ze Szkocją musi co najmniej zremisować, by zagrać w barażach o utrzymanie w dywizji A.

Łącznie Ronaldo zagrał sześć meczów przeciwko reprezentacji Polski - trzy z nich kończyły się zwycięstwem Portugalii, dwa razy wygrywała Polska i tylko raz był remis. Jak długo Ronaldo zamierza jeszcze grać w piłkę? O to zapytali go dziennikarze po meczu z Polską, który odbywał się na Estadio do Dragao w Porto.

Kiedy Cristiano Ronaldo skończy karierę? Ważne słowa

Ze słów Ronaldo z wywiadu wynika, że na razie nie jest mu bliżej do końca kariery. - Chcę się po prostu tym cieszyć. Czy mam plan na koniec kariery? Jeśli będzie to konieczne, to za rok lub dwa, ale nie wiem. Wkrótce kończę 40 lat. Naprawdę chcę się cieszyć, dopóki czuję, że mam w sobie tę motywację. W dniu, w którym już nie będę tego czuł, ogłoszę, że kończę karierę - powiedział. - Koniec kariery w kadrze? Zrobię to spontanicznie, ale w sposób przemyślany. Nie będzie żadnych wcześniejszych zapowiedzi - dodał krótko Ronaldo.

Aktualnie Ronaldo ma 910 goli w zawodowej karierze. Czy uda mu się dobić do bariery 1000 trafień jako pierwszemu zawodnikowi w historii? - Mój syn mówi mi: tato, wytrzymaj jeszcze kilka lat, chcę z Tobą zagrać - przekazał Ronaldo. Jakie są plany Portugalczyka po karierze? - Moja przyszłość leży w innych obszarach poza piłką nożną, choć czas pokaże, co się wydarzy. Nie widzę siebie w roli trenera, nie mam tego w planach - podsumował Ronaldo.

Wygląda na to, że wkrótce wyjaśni się przyszłość Ronaldo, jeśli chodzi o karierę klubową. Jego aktualny kontrakt z Al-Nassr wygasa w czerwcu przyszłego roku, dzięki któremu zarabia około 200 mln dolarów za sezon. Z medialnych doniesień wynika, że obie strony negocjują warunki nowej umowy.