Kolejny blamaż drużyny Czerczesowa. To już katastrofa. Gorzej być nie mogło

Ruszyła ostatnia w tym roku przerwa reprezentacyjna. Końcowi dobiega faza grupowa Ligi Narodów, w której rywalizuje między innymi Kazachstan. To kadra, którą prowadzi były trener Legii Warszawa Stanisław Czerczesow. Rosjanin nie ma jednak powodów do radości. Kazachowie są w fatalnej sytuacji, a w czwartek dopisali kolejną porażkę do kolekcji.

