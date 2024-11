Ależ wieści ws. Roberta Lewandowskiego! Wielkie wyróżnienie

W poniedziałek rozpoczęło się listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski, w trakcie którego ekipa prowadzona przez Michała Probierza zakończy fazę grupową Ligi Narodów meczami z Portugalią i Szkocją. Niestety tym razem na kadrę nie przyjechał Robert Lewandowski, który po ostatnim spotkaniu przeciwko Realowi Sociedad w La Liga doznał urazu pleców. Co dokładnie dolega 36-latkowi?

Lewandowski nominowany do nagrody Globe Soccer Awards. Kiedyś już zgarnął tę statuetkę

- Robert ma problemy z plecami, konkretnie z odcinkiem lędźwiowym. Już od jakiegoś czasu czuł lekkie bóle przeciążeniowe w tym miejscu. W meczu Barcelony został trafiony w plecy przez rywala i wszystko się nawarstwiło. Robert już wcześniej odczuwał dyskomfort - mówił ostatnio lekarz kadry dr Jacek Jaroszewski. Za kilka dni Lewandowski powinien wrócić do zdrowia.

Mimo kontuzji napastnik FC Barcelony może mieć powody do radości! Wszystko przez to, że wraz z trzydziestoma innymi piłkarzami został nominowany do nagrody najlepszego zawodnika roku przyznawanej w plebiscycie Globe Soccer Awards. Sama nominacja to już wielkie wyróżnienie. Oprócz Polaka na liście widnieją nazwiska piłkarzy, takich jak, chociażby Lamine Yamal, Kylian Mbappe, Jude Bellingham czy Harry Kane.

Nieco dziwne jest tylko to, że Polak został nominowany w kategorii "najlepszego zawodnika", jednak nie znalazł się już w grupie pretendentów do "najlepszego napastnika. Co ciekawe, jego 17-letni przyjaciel z Barcelony został wyróżniony w obu kategoriach. Tak czy inaczej, Robert Lewandowski wciąż może sięgnąć po główną nagrodę, którą zgarnął już w 2020 roku. Za to rok później otrzymał statuetkę dla wspomnianego najskuteczniejszego zawodnika.

Nic dziwnego, że w tym roku kapitan reprezentacji Polski znów został wyróżniony. W końcu w ostatnich miesiącach jest jednym z najlepszych piłkarzy świata! W tym sezonie w barwach FC Barcelony rozegrał 17 spotkań, w których zdobył aż 19 bramek! Dodatkowo przerwę reprezentacyjną spędza na fotelu lidera w klasyfikacji strzelców La Liga z 14 trafieniami.

Tegoroczna gala Globe Soccer Awards odbędzie się 27 grudnia w Dubaju, zaraz po Świętach Bożego Narodzenia. Oprócz najlepszego zawodnika poznamy także innych laureatów w kategoriach, takich jak m.in. trener, zawodniczka czy menedżer roku. Będzie to 15. plebiscyt Globe Soccer Awards. Kibice mogą głosować na swoich faworytów na stronie internetowej organizacji.