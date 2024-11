Wielki alarm w Paryżu przed meczem. Francuzi szykują się na najgorsze

Faza grupowa obecnej Ligi Narodów UEFA powoli dobiega końca. Europejskim reprezentacjom pozostały jeszcze po dwa spotkania na tym etapie rozgrywek, po których dowiemy się, kto awansuje do fazy pucharowej, a kto będzie musiał pożegnać się ze swoją dywizją. W czwartkowy wieczór w 5. kolejce do rywalizacji przystąpią Francuzi. Ich rywalem będzie Izrael.

Koszmar przed meczem Francji z Izraelem. Paryż w gotowości

Spotkanie to wywołuje ogromne emocje, niestety najczęściej te negatywne. Wszystko przez to, że mecz ten jest postrzegany nie tylko przez pryzmat sportu, lecz także sytuacji geopolitycznej oraz konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Jak podawało francuskie "L'Équipe", lewicowa partia France Invictus (LFI) pomaga w organizacji propalestyńskiej demonstracji w Saint-Denis, która ma się odbyć tuż przed meczem reprezentacji Francji z Izraelem zaledwie półtora km od Stade de France, gdzie rozegrane zostanie spotkanie. Wszystko po to, aby jak najefektywniej zakłócić starcie w Lidze Narodów oraz poprzeć palestyńską stronę wojny.

Cały Paryż stanął na nogach, przygotowując się na zamieszki, rabunki i akty przemocy. Policja została zmuszona do mobilizacji łącznie pięciu tysięcy funkcjonariuszy. Francuska federacja wyjątkowo udostępniła zaledwie 20 tys. biletów na mecz z Izraelem, mimo że Stade de France pomieści około 80 tys. kibiców. Wszystko po to, aby zminimalizować szanse na jakiekolwiek zamieszki i rozróby.

"Blokada siedziby federacji, wezwanie piłkarzy Francji do bojkotu spotkania, komunikat polskiej ambasady, ograniczenie sprzedaży biletów i pięć tysięcy funkcjonariuszy ściągniętych do Paryża. Przed czwartkowym meczem Francja - Izrael jest nerwowo, a nie opadł jeszcze kurz po izraelsko-palestyńskich zamieszkach przy meczu w Holandii" - pisał szczegółowo o gorących nastrojach przed meczem Francji z Izraelem w Kacper Sosnowski ze Sport.pl.

Sytuację komentował także prefekt policji w Paryżu Laurent Nunez, który nazwał spotkanie "meczem wysokiego ryzyka" ze względu na "bardzo napięty kontekst geopolityczny". W czwartkowy poranek w rozmowie z telewizją France Info Nunez opowiedział o napiętej atmosferze przed spotkaniem z perspektywy funkcjonariuszy. - Widzimy napięcie, które panuje obecnie w demonstracjach, szczególnie wokół demonstracji propalestyńskich, dlatego musimy zachować wyjątkową koncentrację. Reakcja sił bezpieczeństwa wewnętrznego pod moim przewodnictwem będzie niezwykle stanowcza. Chcę przestrzec tych, którzy chcą sprawiać kłopoty - powiedział dosadnie.

Oprócz tego prefekt paryskiej policji zwrócił uwagę na szerzące się w stolicy Francji przejawy antysemityzmu. Posłużył się suchymi statystykami. - Nastąpiła absolutna eksplozja protestów antysemickich. W ciągu dziesięciu miesięcy od początku roku odnotowaliśmy ponad 500 aktów antysemityzmu - wyznał. Dla porównania: dwa lata temu takich incydentów było około stu. - Przez antysemityzm mam na myśli obelgi, prowokacje, etykiety. Aż do przemocy fizycznej, na szczęście w bardziej ograniczonej ilości, ale zajmujemy się wszystkimi przypadkami - uzupełnił.

Jak widać, napięcie przed meczem Francja - Izrael jest ogromne. Na ten moment drużyna Didiera Deschampsa z dziewięcioma punktami na koncie jest wiceliderem II grupy, natomiast Izraelczycy zajmują ostatnie miejsce bez punktów.