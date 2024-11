Jest decyzja ws. skompromitowanego sędziego. Kilka dni temu pomagał Marciniakowi

David Coote to arbiter znany z meczów Premier League czy europejskich pucharów. W tym sezonie posędziował osiem spotkań, z czego sześć w PL. Dodatkowo tydzień temu pomagał na VAR-ze Tomaszowski Kwiatkowskiemu podczas meczu Ligi Mistrzów PSG - Atletico, którego arbitrem głównym był Szymon Marciniak. Ostatnio Anglik padł jednak w duże tarapaty, a właśnie pojawiły się nowe wieści.

REKLAMA

Zobacz wideo Polak stał się tu prawdziwą legendą! Największy z największych

Gigantyczny skandal z udziałem angielskiego sędziego. Oto co robił podczas Euro 2024

Parę dni temu do mediów społecznościowych wypłynął filmik, podczas którego Coote zaczął używać wulgaryzmów w kierunku Liverpoolu, jak i samego Juergena Kloppa. - To niemiecka p***a, Liverpool to pie*****ne przygłupy, a my ich nienawidzimy - przyznał. - Żeby było jasne, ten ostatni pi******ny filmik nie może nigdzie wypłynąć, poważnie - uzupełnił, natomiast nie wszystko poszło po jego myśli. Momentalnie sprawą zajął się PGMOL, który zawiesił go do czasu przeprowadzenia pełnego dochodzenia.

Gdyby tego było mało, to w środę dziennik "The Sun" opublikował kolejny haniebny materiał, na którym 42-latek "używa zwiniętego banknotu do wciągania czegoś, co wydaje się być kokainą". To zdarzenie miało miejsce 6 lipca, czyli dzień po ćwierćfinale Euro 2024, gdzie pełnił rolę sędziego VAR. Oskarżony znajdował się wówczas w opłaconym przez UEFA hotelu, a materiał wysłał koledze na WhatsAppie. "FA oraz organ zarządzający sędziami muszą upewnić się, że sport, który wszyscy kochamy, jest chroniony i sędziowany przez odpowiednie osoby" - przyznał, niejako wsypując kumpla.

Błyskawicznie na kolejny incydent zareagował PGMOL, czyli organ odpowiedzialny za sędziowanie meczów w angielskich ligach zawodowych. "Jesteśmy świadomi zarzutów i traktujemy je bardzo poważnie. Mimo to dobro Davida nadal ma dla nas ogromne znaczenie, dlatego jesteśmy zobowiązani do zapewnienia mu niezbędnego wsparcia, którego teraz potrzebuje. Na tym etapie nie jesteśmy w stanie udzielić więcej informacji" - przekazano dla Sky Sports.

Szef organizacji Howard Webb potwierdził, że trwa intensywne śledztwo. Do sprawy odniósł się również rzecznik prasowy UEFA. "Komitet Sędziowski zawiesił Davida Coote'a do odwołania - przed nadchodzącą rundą meczów UEFA - kiedy tylko dowiedział się o niewłaściwym zachowaniu" - oznajmiono.

Dziennikarz "The Mirror" Darren Lewis ujawnił, że Coote przyznał się przed PGMOL, że nagrania wideo są prawdziwe. Podkreślił jednak, że materiał został nagrany parę lat temu, a on nie pamięta dokładnie treści rozmowy.

Jeśli zastanawiasz się, czy problem uzależnienia dotyczy Ciebie lub bliskiej Ci osoby, skonsultuj się ze specjalistą z ośrodka leczenia uzależnień. Możesz również zadzwonić na Ogólnopolski Telefon Zaufania Uzależnienia pod nr: 800 199 990. Otrzymasz tam wsparcie psychologiczne oraz informacje na temat leczenia, terapii i innych form pomocy.