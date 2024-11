Gruchnęły wiadomości o Kiwiorze. Niewiarygodne. "Oferta jest gotowa"

Jeszcze przed rozpoczęciem tego sezonu wielu kibiców i ekspertów obawiało się o sytuację Jakuba Kiwiora w Arsenalu. Wszystko przez to, że do drużyny Mikela Artety dołączył Riccardo Calafiori, a do zdrowia wrócił Jurrien Timber. Oprócz tego "zmorą" Polaka byli Ołeksandr Zinczenko oraz Takehiro Tomiyasu, czyli zawodnicy, którzy również występowali na lewej stronie defensywy. Po kilku miesiącach można stwierdzić, że niestety obawy te okazały się słuszne.

Kiwior odejdzie z Arsenalu? Oto najnowsze wieści

W obecnej kampanii Kiwior rozegrał łącznie tylko siedem spotkań, co przełożyło się na 321 minut spędzonych na boisku. Nawet mecz z końca października przeciwko Preston w Pucharze Ligi Angielskiej, w którym zanotował dwie asysty, nie otworzył mu drzwi do pierwszego składu. Od tamtej pory polski obrońca każde starcie przesiedział na ławce rezerwowych.

- Tylko kolejne kontuzje i przedłużające się nieobecności Magalhaesa oznaczałyby, że Kuba mógłby zagrać w podstawowym składzie. Wydaje mi się, że to po prostu zawodnik drugoplanowy - mówił niedawno Michał Zachodny z Viaplay. Nic dziwnego, że w takiej sytuacji w kontekście Jakuba Kiwiora coraz częściej mówi się o wypożyczeniu lub nawet transferze definitywnym. Ostatnio nowe informacje w tym temacie przekazał portal Football Insider.

Według tamtejszych dziennikarzy 24-latek ponoć sam naciska na władze klubu ws. odejścia już w zimowym okienku. "Jakub Kiwior może odejść z Arsenalu, ponieważ oferta jest gotowa" - czytamy w tytule. Okazuje się, że nazwisko Polaka widnieje na listach życzeń potęg z Serie A. Mowa o AC Milanie, Juventusie oraz Interze Mediolan i kluby te mają być gotowe na jego sprowadzenie. Przed przenosinami do Arsenalu Kiwior sprawdził się już na włoskiej ziemi. Kapitalne występy notował w Spezii, gdzie zapracował sobie na wielki transfer do Anglii.

Football Insider dodaje również, że "jego sytuację monitorują także hiszpańskie kluby: Villarreal i Sevilla". Nazwisko filara kadry Michała Probierza niemal w każdym ostatnim oknie transferowym było niezwykle gorące. Wszystko wskazuje na to, że sam piłkarz zwyczajnie ma dosyć nieustannego pełnienia funkcji rezerwowego. Być może powrót do Włoch faktycznie byłby właściwą decyzją. Ostatnio były prezydent Spezii Stefano Chisoli powiedział wprost, że Jakub Kiwior pasowałby do obecnej drużyny Napoli prowadzonej przez Antonio Conte. - Kiwior jest świetnym zawodnikiem, który ma doskonałą technikę i świetną sylwetkę - zachwalał Polaka.

Jakub Kiwior trafił do Arsenalu pod koniec stycznia 2023 roku, odchodząc ze Spezii za niemal 20 milionów euro. Do tej pory w angielskim zespole rozegrał 45 meczów, w których strzelił dwie bramki i zanotował pięć asyst. 24-latka najprawdopodobniej zobaczymy w listopadowych meczach reprezentacji Polski w Lidze Narodów przeciwko Portugalii i Szkocji.