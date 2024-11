Spektakularny transfer z I ligi? Gigant wraca po 20-letniego Polaka

Tegoroczny sezon I ligi jest niezwykle ciekawy. Po 15 rozegranych meczach liderem tabeli jest Termalica Nieciecza, która zebrała 35 punktów. Trzy oczka mniej widnieją na koncie Miedzi Legnica (rozegrała o jeden mecz mniej), która również walczy o powrót do ekstraklasy. W sobotni wieczór lider i wicelider zagrają przeciwko sobie w 16. kolejce.

Szykuje się wielki transfer z I ligi. Amerykanie są zdeterminowani

W międzyczasie wiele dzieje się w gabinetach Miedzi. A to dlatego, że do klubu nieustannie spływają pytania dotyczące Wiktora Bogacza! To 20-letni napastnik zespołu z Legnicy, mierzący aż 193 cm. O ściągnięciu Polaka marzy przede wszystkim New York Red Bulls. Przedstawiciel MLS już latem tego roku był bardzo bliski dopięcia transferu. Ponoć obie strony były już dogadane co do finalizacji transakcji. Piłkarz miał podpisać 4,5-letni kontrakt, a polski klub miał zarobić dwa mln euro z bonusami.

Ostatecznie wszystko upadło na ostatniej prostej. "Miedzi przechodzi duża kasa koło nosa" - informował Tomasz Włodarczyk, który dodawał, że od samego początku Bogacz nie był w stu procentach przekonany do swoich przenosin za ocen. Po testach medycznych uznał, że nie czuje się gotowy, aby opuścić Legnicę. Jak się okazuje, Amerykanie nadal nie zamierzają zrezygnować ze swojego pomysłu!

W sobotę ten sam dziennikarz przekazał, że New York Red Bulls wciąż jest zdeterminowany do ściągnięcia Wiktora Bogacza. Klub z MLS widzi w Polaku ogromny potencjał. Z tego powodu 20-latek ma lecieć do Nowego Jorku, aby na własne oczy zobaczyć, co czeka go u potencjalnego pracodawcy. Redaktor naczelny portalu Meczyki.pl dodał również, że "kilka tygodni temu do Legnicy przyjechał dyrektor sportowy Nigel De Guzman, aby osobiście nadzorować transfer".

Jak widać, szefowie giganta MLS robią wszystko, aby doprowadzić transfer polskiego napastnika do skutku. Być może uda im się już podczas zimowego okienka. W tym sezonie Wiktor Bogacz rozegrał łącznie 13 meczów, w których strzelił trzy bramki i zanotował dwie asysty.