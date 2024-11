"Jak można za niego zapłacić 100 baniek?!". Kosecki nie dowierza: Puknijcie się

Zobacz wideo

- Jak można za takiego piłkarza jak Antony zapłacić ponad 100 baniek?! - grzmi Jakub Kosecki, gdy pytamy go o sytuację Manchesteru United. - Jak tak, to za mnie musieliby zapłacić 200 - dodaje w swoim stylu. I choć nie podoba mu się wiele działań jego ukochanego klubu, to wierzy, że Ruben Amorim przywróci wielkość Manchesterowi United. Zresztą nie była to ostatnia barwna wypowiedź byłego reprezentanta Polski w naszym nowym formacie, który możecie obejrzeć tutaj:

W naszym nowym studiu rozmawialiśmy nie tylko o United, ale też o powołaniach selekcjonera Michała Probierza, sytuacji Wojciecha Szczęsnego, wielkim Robercie Lewandowskim, a także echach Złotej Piłki. W programie "To jest Sport.pl" nie brakuje również anegdot, zakulisowych historii i rzeczy, do których przeciętny kibic nie ma dostępu. A prawdziwym hitem jest anegdota Koseckiego, o przedłużeniu kontraktu z Legią Warszawa. "Czarek Kucharski negocjował trzy miesiące, a ja wpadłem do gabinetu prezesa Leśnodorskiego i załatwiłem wszystko w pięć minut". Nowy format możecie oglądać w każdy piątek o godzinie 20 w Sport.pl, Gazeta.pl, na naszym kanale YouTube, a także w mediach społecznościowych.

– Chcemy, żeby nasi widzowie oglądając "To jest Sport.pl", poczuli się jak w gronie dobrych znajomych. Skracając dystans, zapraszamy ich do naszego świata, w którym znajdą nietuzinkowych ekspertów, dobrą zabawę i ciekawe spojrzenie na codzienne wydarzenia sportowe. Wszystko to zagwarantują redaktorzy Sport.pl oraz bezkompromisowy Piotr Żelazny i niegryzący się w język Jakub Kosecki – mówi Tomasz Pazdyk, wydawca "To jest Sport.pl".

Gospodarzami programu będą wymiennie redaktorzy Sport.pl: Dominik Wardzichowski, Kacper Sosnowski, Konrad Ferszter, Piotr Wesołowicz lub Dawid Szymczak, a stałymi ekspertami programu zostali znany dziennikarz sportowy Piotr Żelazny i były reprezentant Polski w piłkę nożną Jakub Kosecki. Tak doświadczone komentatorskie grono to gwarancja szczerych, często dosadnych komentarzy, które z pewnością zaangażują fanów sportu. Producentką programu jest Nina Cieślińska.

- W programie "To jest Sport.pl" chcemy odejść od tradycyjnego pomeczowego studia, dziennikarzy w garniturach i skomplikowanych analiz. Najważniejsze będą emocje, a także kulisy wielkich wydarzeń sportowych, które w dzisiejszym świecie są coraz ważniejsze i pozwalają kibicom zajrzeć tam, gdzie na co dzień nie mają wstępu - mówi Dominik Wardzichowski, dziennikarz Sport.pl.