Media: Gwiazdor Barcelony na wylocie!

28 września - wtedy to FC Barcelona przegrała ostatni mecz w tym sezonie. Wówczas jej pogromcą okazała się Osasuna, która niespodziewanie zwyciężyła 4:2. Oprócz tego w trwającej kampanii Katalończycy polegli tylko w jednym spotkaniu - na start Ligi Mistrzów z AS Monaco (1:2). Pozostałe mecze zespół Hansiego Flicka kończył wygranymi, często w bardzo efektownym stylu.

Co z przyszłością de Jonga w Barcelonie? Katalończycy przewidują najgorsze

Niemiecki szkoleniowiec wprowadził do drużyny zupełnie nową jakość, bazując przede wszystkim na młodych wychowankach klubu. Mimo to nie zrezygnował z gwiazd, do grona których z pewnością można zaliczyć Frenkiego De Jonga. Holender trafił do Barcelony w 2019 roku z Ajaksu Amsterdam za aż 86 milionów euro. W ostatnich miesiącach leczył koszmarną kontuzję, której doznał podczas kwietniowego El Clasico. Dlatego zabrakło go chociażby na mistrzostwach Europy w Niemczech.

Na początku października 27-latek wróci do pełnego zdrowia, a Flick nie miał zamiaru nie korzystać z tak wszechstronnego zawodnika. Kunszt de Jonga widzieliśmy m.in. podczas ostatniego starcia z Realem Madryt, kiedy w drugiej połowie Holender był kluczową postacią w środku pola i architektem efektownego zwycięstwa (4:0). Wielu kibiców i ekspertów podkreśla, jak ważnym piłkarzem w Barcelonie jest 54-krotny reprezentant Holandii.

Czy Frenkie de Jong wiąże przyszłość z katalońskim klubem? Ostatnio w tym temacie głos zabrali dziennikarze Catalunya Radio. Według nich "Barcelona zaczyna wierzyć, że Holender nie przedłuży kontraktu, który wygasa 30 czerwca 2026 roku". Ponoć relacje piłkarza z zarządem znacznie pogorszyły się od momentu, kiedy Joan Laporta chciał "wypchnąć go" do Manchesteru United. Taka sytuacja miała miejsce rok temu, jeszcze za kadencji Xaviego.

Tym samym Barcelona bierze pod uwagę scenariusz, w którym de Jong odejdzie z zespołu latem 2026 roku za darmo jako wolny agent. Mimo to obecnie Holender po powrocie do zdrowia jest bardzo ważnym elementem ekipy Flicka. W tym sezonie rozegrał dopiero sześć meczów, co przełożyło się na 200 minut spędzonych na boisku. Na ten moment FC Barcelona z 33. punktami na koncie jest liderem La Liga, mając dziewięć punktów przewagi nad drugim Realem.