Trzymajcie się! Tyle Neymar zarabia w minutę. Polak musiałby na to pracować 17 lat

Pod koniec października Neymar po 369 dniach ponownie wybiegł na boisko i rozegrał 13 minut w barwach Al-Hilal w meczu Azjatyckiej Ligi Mistrzów przeciwko Al-Ain (5:4). Tak długa przerwa była spowodowana poważną kontuzją kolana, która wyeliminowała Brazylijczyka na ponad rok. Cóż jednak z tego. Cztery dni temu pojawił się w drugiej połowie w spotkaniu z Esteghlal FC (3:0) i po 29 minutach zszedł z boiska z powodu kontuzji, której nabawił się bez kontaktu z rywalem.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski królem El Clasico! Te słowa zapamiętam do końca życia

Gigantyczne zarobki Neymara w Al-Hilal. Wszystko wyliczyli

W sierpniu 2023 roku Neymar przeniósł się za 90 milionów euro z PSG do saudyjskiego Al-Hilal, z którym podpisał dwuletni kontrakt do końca czerwca 2025 roku. Jednak z powodu kontuzji wystąpił w zaledwie siedmiu meczach i teraz nie wiadomo, kiedy wróci do gry.

Nie jest tajemnicą, że Brazylijczyka do przejścia do Al-Hilal skusiły ogromne pieniądze. W zależności od źródła mówi się, że Neymar za rok inkasuje od 120 do 160 milionów euro! Mowa o absurdalnych kwotach dla piłkarza, który - nie ze swojej winy - pełni marginalną rolę w saudyjskim klubie.

Ostatnie doniesienia o kontuzji Neymara sprawiły, że na profilu 90min zdecydowano się wyliczyć, ile Al-Hilal płaci Neymarowi za każdą zdobytą bramkę, asystę, występ, dotknięcie piłki i minutę spędzoną na boisku. Zestawienie to może i jest nietypowe, ale idealnie oddaje szaleństwo Saudyjczyków, którzy płacą kosmiczne pieniądze gwiazdom, które sprowadzają do swojej ligi.

Wyliczenie zarobków Neymara wg 90min:

za gola - 120 milionów euro

za asystę - 40 milionów euro

za mecz - 17 142 857 euro

za dotknięcie piłki - 306 122 euro

za rozegraną minutę - 280 374 euro

Te wyliczenia są oczywiście ciekawostką, ale można porównać, ile Polak musiałby pracować, żeby zarobić tyle, co Neymar przez minutę gry dla Al-Hilal. 280 374 euro daje około 1,2 mln zł. Zakładając, że statystyczny Polak (według danych GUS z marca 2024 roku) zarabia około 6 tys. złotych netto, wychodzi nam, że musiałby on pracować przez około 17 lat, żeby tyle zarobić.

A jaka będzie przyszłość Neymara? Trudno sobie wyobrazić, żeby sam zawodnik i Al-Hilal chciało przedłużyć wygasający w czerwcu kontrakt. W Brazylii na sile przybierają doniesienia, że piłkarz może wrócić do Santosu, którego jest wychowankiem.