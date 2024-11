Awantura między piłkarzami Legii tuż po meczu! Co tam się wydarzyło?

Legia Warszawa spisała się bardzo dobrze i zanotowała trzecie zwycięstwo w fazie ligowej Ligi Konferencji. Tym razem piłkarze Goncalo Feio rozbili Dynamo Mińsk po dubletach Marca Guala oraz Luqinhasa. Triumf mógł być dużo wyższy, natomiast w drugiej połowie nieco zwolnili oni tempo. Jak się okazało, nie wszyscy zawodnicy byli jednak zadowoleni po tym meczu.

REKLAMA

Zobacz wideo Znamy kulisy wycofania się Pudzianowskiego z KSW 100. "Rekordowa wypłata" [Sport.pl Fight]

Absurdalne sceny. Dwóch piłkarzy Legii skoczyło sobie do gardeł po zwycięstwie w LK

Tuż po zakończeniu spotkania, kiedy wicemistrzowie Polski kierowali się w stronę trybun, by podziękować fanom za doping, doszło do spięcia pomiędzy Jeanem-Pierrem Nsame a Rubenem Vinagre. Nie do końca wiadomo, o co wywiązała się sprzeczka, natomiast Kameruńczyk ostentacyjnie wymachiwał rękoma w kierunku kolegi z szatni. Ten nie był mu dłużny i chciał nawet ruszyć do konfrontacji, ale powstrzymali go Marc Gual oraz Marcel Mendes-Dudziński.

Do napastnika podeszli za to Steve Kapuadi i Juergen Celhaka, by wyjaśnić sytuację. Ten drugi nie chciał, by scena została nagrana, dlatego ręką odganiał operatora. Materiał trafił do sieci, a fani nie mają wątpliwości, że Nsame narzekał na brak podań. Nieco wcześniej, gdy zespół cieszył się wspólnie ze zwycięstwa, ten szedł w stronę ławki rezerwowych. Zatrzymał go wówczas trener bramkarzy Arkadiusz Malarz, z którym przeprowadził burzliwą dyskusję.

Osąd wydali już kibice. "Jak zacznie grać jak Vinagre, to będzie miał prawo głosu, a teraz to niech sp***ala trenować", "wóz z węglem Nsame pewnie miał pretensje, że nie dostaje piłek do nogi, tylko musi biegać", "skrócić wypożyczenie i pożegnać", "nie ma sensu go trzymać. Wielkie rozczarowanie..." - podsumowali w komentarzach na portalu X.

Legia Warszawa jest obecnie wiceliderem fazy ligowej LK. Ma komplet punktów, czyli tyle, co liderująca Chelsea, natomiast gorszy bilans bramkowy. Trzy zwycięstwa zanotował dotąd również Rapid Wiedeń, a na dobrej drodze do tego są Victoria Guimareas oraz Jagiellonia Białystok. Obie ekipy prowadzą odpowiednio z Mladą Bolesław oraz FK Molde do przerwy 1:0.

Wicemistrzowie Polski po wygranej z Dynamem jako pierwsza drużyna w tym sezonie zapewniła sobie awans do fazy pucharowej LK. Co musi zatem zrobić, by wywalczyć promocję bezpośrednio do 1/8 finału? Tu sytuacja nie jest jeszcze tak jednoznaczna, ale według wyliczeń portalu statystycznego Football Meets Data, najbardziej prawdopodobna opcja to 12 punktów, o czym pisze Kacper Sosnowski ze Sport.pl.