Perełka Probierza w elitarnym gronie. Oto lista najdroższych talentów świata

Kacper Urbański to zdecydowanie największe objawienie reprezentacji Polski w ostatnim czasie. Michał Probierz powołał go na czerwcowe zgrupowanie, a tuż po tym zaprosił go do Niemiec na Euro 2024. Mało tego, że wystąpił we wszystkich trzech grupowych spotkaniach, to spisał się powyżej oczekiwań. Nie zawodzi również w klubie, w związku z czym został dostrzeżony przez zagraniczne serwisy. Football-observatory.com umieścił go nawet w imponującym zestawieniu.

