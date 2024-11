Kylian Mbappe skreślony! Selekcjoner podjął decyzję ws. reprezentacji Francji

Kylian Mbappe nie zaliczył udanego wejścia do ekipy Realu Madryt. Co prawda od początku sezonu zdobył siedem bramek, ale w najważniejszych momentach zawodził. Szczególnie mocno oberwało mu się po meczu z FC Barceloną, gdy zmarnował kilka sytuacji i aż osiem razy łapany był na spalonym.

Zobacz wideo Szczęsny rzucił po meczu Bayernem tylko jedno zdanie! Demolka w Barcelonie

Kylian Mbappe ponownie niepowołany do kadry. Deschamps wyjaśnia

Francuzowi nie pomaga również afera, której stał się bohaterem. Chodzi o imprezę w Sztokholmie, gdzie jedna z uczestniczek miała paść ofiarą napaści seksualnej. Mbappe spędził tam wieczór, ponieważ z powodu kontuzji zabrakło go na zgrupowaniu reprezentacji. Okazuje się, że Deschamps nie powołał go do kadry również na listopadowe mecze, co wzbudziło niemałe zaskoczenie.

Selekcjoner nie powiedział wprost, dlaczego kolejny raz odsunął napastnika. - Odbyłem z nim kilka rozmów. Przemyślałem to i podjąłem decyzję dotyczącą tego spotkania. Myślę, że tak będzie lepiej dla wszystkich. Nie będę się kłócił. Mogę powiedzieć dwie rzeczy: Kylian chciał przylecieć na zgrupowanie i to nie problemy pozasportowe wchodzą w grę. To jednorazowa decyzja - wyjaśnił selekcjoner reprezentacji Francji.

Kadra reprezentacji Francji na listopadowe zgrupowanie

Bramkarze : Chevalier, Maignan, Samba.

: Chevalier, Maignan, Samba. Obrońcy : Clauss, Digne, W. Fofana, T. Hernandez, Konate, Kounde, Saliba, Upamecano.

: Clauss, Digne, W. Fofana, T. Hernandez, Konate, Kounde, Saliba, Upamecano. Pomocnicy : Camavinga, Guendouzi, Kante, Kone, Rabiot, Zaire-Emery.

: Camavinga, Guendouzi, Kante, Kone, Rabiot, Zaire-Emery. Napastnicy : Barcola, Dembele, Kolo Muani, Nkunku, Olise, Thuram.

Kylian Mbappe jest gwiazdą reprezentacji Francji i do tej pory rozegrał w jej barwach 86 meczów, w których strzelił 48 goli. Francuzów w listopadzie czekają mecze Ligi Narodów z Izraelem i Włochami. Obecnie zajmują drugie miejsce w grupie z dorobkiem dziewięciu punktów.