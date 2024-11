Jest głos prosto z Barcelony ws. Szczęsnego! Wszystko jasne

Życie potrafi pisać różne, nawet najbardziej szalone scenariusze. Doskonale przekonał się o tym Wojciech Szczęsny który najpierw ogłosił, że przechodzi na piłkarską emeryturę, a kilka tygodni później podpisał kontrakt z FC Barceloną w szalonych okolicznościach. Wydawało się, że Polak zostanie podstawowym bramkarzem katalońskiej drużyny, jednak rzeczywistość okazała się zupełnie inna.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto kosmiczny stadion Realu Madryt! Pochłonął ponad miliard euro

Fermin Lopez powiedział kilka słów prawdy o Szczęsnym. "Jest dużym wzmocnieniem"

Po kontuzji Marca-Andre ter Stegena Hansi Flick konsekwentnie stawia na Iniakiego Penę, który wcześniej był rezerwowym Niemca. Tym samym Szczęsny nadal musi czekać na swoją szansę. Być może jego debiut nastąpi podczas środowego meczu czwartej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów, w którym Barcelona zmierzy się na wyjeździe ze Crveną zvezda.

W międzyczasie o 34-latku w rozmowie z TVP Sport wypowiedział się jeden z piłkarzy wicemistrzów Hiszpanii. Mowa o Ferminie Lopezie, który niedawno wrócił po kontuzji i coraz częściej pojawia się we wyjściowej jedenastce. Jakie zdanie nt. Wojciecha Szczęsnego ma mistrz Europy z tego roku? Okazuje się, że były golkiper naszej kadry wkupił się w łaski zespołu... humorem!

- Ze Szczęsnym znamy się krótko, ale to na pewno bardzo dobry człowiek. Dużo żartuje, jest naprawdę zabawny. Uważam, że jest dużym wzmocnieniem i nam pomoże. Obaj Polacy, Robert i Wojtek to świetni zawodnicy i super ludzie! - powiedział Lopez, wspominając o kapitanie reprezentacji Polski. 21-latek dostrzegł także, że relacje Szczęsnego i Lewandowskiego są bardzo głębokie. - Przyjaźnią się. Są jedynymi Polakami, więc dużo rozmawiają i sobie pomagają - dodał.

Nie mogło zabraknąć również wątku starcia z serbską drużyną w Lidze Mistrzów. Rozmówca TVP Sport nawiązał do ostatnich derbów przeciwko Espanyolowi, w których szczególnie w drugiej połowie piłkarze Flicka nieco się rozluźnili. - Za bardzo się wyluzowaliśmy i nie możemy znowu do tego dopuścić - zakończył. Mecz Crvena zvezda - FC Barcelona odbędzie się w środę 6 listopada o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.