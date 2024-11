Prezes FIFA reaguje na wygraną Trumpa w USA. Nawet się nie kryje

Joe Biden jest obecnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Pewne jest, że kolejnej kadencji na stanowisku nie spędzi. Choć Amerykanin kandydował w wyborach, to ostatecznie zrezygnował. Jego miejsce zajęła Kamala Harris. I to właśnie ona stanęła do walki o fotel prezydencki, a jej głównym konkurentem był Donald Trump. We wtorek 5 listopada odbyły się wybory. I choć jeszcze kilka tygodni temu sondaże wskazywały, że po raz pierwszy na czele państwa może stanąć kobieta, to ostatecznie nie znalazły potwierdzenia w rzeczywistości. Zliczono już większość głosów i jak podaje CNN, nowym prezydentem zostanie właśnie Trump.

Gianni Infantino pogratulował nowemu prezydentowi USA. Wymownie

Cały świat reaguje na wyniki wyborów w USA. Głos w sprawie zabrał m.in. Donald Tusk. "Gratulacje dla Donalda Trumpa za wygraną w wyborach. Czekam na naszą współpracę dla dobra narodu amerykańskiego i polskiego" - pisał premier Rzeczpospolitej Polskiej na X.

Ale nie tylko osoby ze świata polityki gratulowały biznesmenowi. Zrobił to również Gianni Infantino, prezes FIFA. I miał ku temu konkretny powód. Już wkrótce będzie miał okazję do współpracy z amerykańskim biznesmenem.

"Gratulacje Panie Prezydencie! Będziemy mieli znakomite mistrzostwa świata, a także Klubowe Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych Ameryki! Futbol jednoczy świat!" - napisał Infantino na Instagramie. Dodał też kilka zdjęć, na których przebywa w towarzystwie Trumpa. Polityk był już w przeszłości głową państwa, ale po jednej kadencji musiał ustąpić. Na stanowisku zmienił go wówczas Biden.

Przed nami dwa wielkie wydarzenia sportowe w USA

Z pewnością w niedalekiej przyszłości Infantino i Trump będą mieli okazję do częstszych spotkań, co ma związek z eventami, o których wspomniał szef FIFA, a które odbędą się w Stanach Zjednoczonych. Już na 2025 rok zaplanowano tam wspomniane Klubowe Mistrzostwa Świata. Po raz pierwszy w historii wystąpią w nich aż 32 zespoły. Turniej odbędzie się w terminie 15 czerwca - 13 lipca.

A na tym nie koniec. Już rok później USA gościć będzie kolejny sportowy event i to zdecydowanie bardziej prestiżowy. Mowa o mundialu. Kraj, którego przywódcą już wkrótce będzie Trump, będzie jednym z gospodarzy kolejnej edycji mistrzostw. Pozostałymi państwami, które włączą się w organizację imprezy, są Kanada i Meksyk. Będzie to historyczny turniej - po raz pierwszy weźmie w nim udział aż 48 drużyn. Event odbędzie się w dniach 11 czerwca - 19 lipca 2026.

To dwie największe imprezy, które FIFA zorganizuje w najbliższych latach. Warto przypomnieć, że w poprzedniej edycji KMŚ triumfował Manchester City. Angielska drużyna w finale pokonała 4:0 Fluminense. Z kolei główną nagrodę mundialu w 2022 roku zgarnęła Argentyna. W decydującym o tytule starciu dopiero po rzutach karnych pokonała Francję. W tym meczu mieliśmy też polski akcent - głównym sędzią był Szymon Marciniak.