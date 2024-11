Pogromczynie Polek zdobyły złoto po horrorze. Ten finał przejdzie do historii

To były wyjątkowe mistrzostwa świata. Po raz pierwszy udział wzięły w niej reprezentantki Polski. Co więcej - osiągnęły znakomity wynik, bowiem dotarły aż do ćwierćfinału. Tam zostały zatrzymane przez jak się później okazało mistrzynie świata. Korea Północna zdobyła złoto mundialu kobiet do lat 17. W finale pokonała Hiszpanię.

