To koniec! Legenda Realu ścięła się z trenerem. Kamery wszystko nagrały

546 meczów, 38 goli i 103 asysty - tak prezentują się statystyki Marcelo w Realu Madryt, którego barwy bronił w latach 2007-2022. Parę lat temu był jednym z lepszych obrońców na świecie, a przez wielu wciąż jest uznawany za najlepszego lewego defensora XXI wieku. Ma na koncie m.in. pięć tytułów Ligi Mistrzów, sześć mistrzostw Hiszpanii, trzy Superpuchary UEFA czy trofeum Copa Libertadores.

Legenda Realu Madryt popadła w konflikt z trenerem. Błyskawiczna reakcja klubu

Brazylijczyk nie mógł w ostatnich miesiącach liczyć na regularną grę w Fluminense, do którego w lutym ubiegłego roku wrócił po 16 latach. Ewidentnie nie był zadowolony z tego faktu, a eskalacja emocji miała miejsce podczas sobotniego meczu z Gremio. 36-latek miał pojawić się na boisku w doliczonym czasie gry, ale parę chwil wcześniej pokłócił się z trenerem Mario Menezesem.

Jak podaje dziennik "The Sun", szkoleniowiec udzielał piłkarzowi instrukcji przy linii bocznej, kiedy ten nagle zaczął wszystko podważać. To doprowadziło do wściekłości Menezesa, który odwołał zmianę i nakazał zawodnikowi wrócić na ławkę rezerwowych. Obrońca nie krył zaskoczenia, natomiast nawet zbytnio nie protestował, założył oznacznik i zajął miejsce na ławce. Niedługo trzeba było czekać na konsekwencje takiego zachowania.

Parę godzin później Fluminense zamieściło oficjalny komunikat, w którym podano, że rozwiązano kontrakt z Marcelo za porozumieniem stron. "Więzi instytucjonalne i emocjonalne pomiędzy obiema stronami nadal będą utrzymywane. Nazwisko sportowca zostało przecież niedawno uwiecznione na stadionie centrum treningowego Xerem. Dziękujemy i zawsze będziemy wspierać go we wszystkich stojących przed nim wyzwaniach" - przekazano.

Kontrakt Brazylijczyka wygasał z końcem grudnia, dlatego nie ma on nawet zbyt dużych powodów do zmartwienia, zwłaszcza że klub nie planował odnowienia umowy. Na ten moment nie wiadomo, czy będzie on chciał kontynuować piłkarską karierę. Niewykluczone, że zajmie się wyłącznie wspomaganiem syna, który jakiś czas temu przedłużył kontrakt z Realem Madryt.

Po 32 meczach Serie A Fluminense zajmuje 12. miejsce w tabeli z dorobkiem 37 pkt. Najbliższy mecz zagra w piątek 8 listopada, kiedy na wyjeździe zmierzy się z Internacionalem.