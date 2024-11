Katastrofalny błąd Grabary. Fani nie wytrzymali. "Co ty tam robiłeś?!"

Kamil Grabara nie potrzebował dużo czasu, by rozkochać w sobie kibiców VfL Wolfsburg. Ale nie tylko ich. - Jego występy pozwalają nazwać go jednym z najlepszych piłkarzy zespołu - przekazał ostatnio dziennikarz Franz Krafczyk. Polak zasłużył nawet, by założyć opaskę kapitana, co pokazało, jak szybko ugruntował sobie pozycję w nowym miejscu. Niestety, właśnie przydarzył mu się pierwszy duży błąd w Bundeslidze.

3 https://x.com/_Goalpulse/status/1852729173728428037 Otwórz galerię Na Gazeta.pl